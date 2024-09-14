Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Veja como foi o Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro 2024

14 set 2024 às 10:10
A 23ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro
Os premiados da 23ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro Crédito: Wallace Hull
A 23ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial Cachoeiro movimentou o Athenas Hall, em Cachoeiro de Itapemirim,  reunindo 450 convidados.
Com o tema "Exemplos que inspiram", o evento reconheceu as marcas que mais foram lembradas por 823 entrevistados de Cachoeiro, em uma pesquisa realizada pela Markka Pesquisa de Mercado nos dias 27 a 29 de maio. O patrocinador do PGE Cachoeiro é o Sicoob Credirochas.
As atrações da noite foram a banda Barão Vermelho, um dos grandes nomes da música brasileira, e o cantor sertanejo André Violette. A apresentação dos premiados ficou  a cargo dos jornalistas Gabi Manganeli e Will Loyola. 
Armando Pneus - Armando Zampirolo e Amanda Zampirolo Crédito: Wallace Hull
Brazeiro Prime - Patricia Ferrari Crédito: Wallace Hull
BRK - Marcos Mendanha Crédito: Wallace Hull
Cartão de Todos - Gilberto Freire Conceição e  Cintia Conceição Crédito: Wallace Hull
Casa das Tintas - Wellington Gama, Gracielle Gama, Paulo Afonso e Livia Roseto Crédito: Wallace Hull
Divan Mòveis - Vanderson Feliciano e Diana Feliciano Crédito: Wallace Hull
Hifa - Winston Roberto Vieira Machado Crédito: Wallace Hull
Hortifruti - Ademar Pessini Crédito: Wallace Hull
Hospital Evangélico - Elizeu Vargas Crédito: Wallace Hull
Irmãos Fontoura - Adriana Fontoura, Tânia Fontoura, Angélica Fontoura e Renato Fontoura Crédito: Wallace Hull
Óticas Corujinha - Leda Lougon Paiva Crédito: Wallace Hull
Padaria Top - Marcelo Molinaroli Marcelo Molinaroli Filho Crédito: Wallace Hull
Perim - Cícero Perim Mognhol Crédito: Wallace Hull
Plano Vida - Ranieri Aride Crédito: Wallace Hull
Shopping Sul - Marcelo Gotardi Crédito: Wallace Hull
Unimed Sul Capixaba - Fernando Lemgruber Prado Costa Crédito: Wallace Hull
