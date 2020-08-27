Prêmio Gazeta Empresarial celebra as marcas mais lembradas de Cachoeiro

Premiação foi aberta por palestra do ex técnico Bernardinho Crédito: Reprodução

Prêmio Gazeta Empresarial de A pandemia do novo coronavírus trouxe desafios para o setor econômico. Neste momento, estar presente na rotina e na memória do consumidor é uma tarefa ainda mais importante. Para celebrar as marcas que conquistaram o consumidor e se destacaram, a 19ª edição dode Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, foi em formato inédito e aberto ao público, de forma virtual.

TV Gazeta Sul, foi realizado na noite desta quarta-feira (26) e transmitido ao vivo pelo site de O evento, uma iniciativa da, foi realizado na noite desta quarta-feira (26) e transmitido ao vivo pelo site de A Gazeta . Conduzido pela apresentadora da TV Gazeta Sul, Gabrielle Manganeli, a premiação contou com a palestra do ex-treinador de vôlei da seleção brasileira Bernardo Rezende, mais conhecido como Bernardinho.

A festa virtual trouxe como tema Por trás de uma grande marca está o DNA de quem a lidera. Bernardinho, que além de ex-treinador é empresário, falou de sua trajetória e dos desafios de quando esteve à frente da seleção brasileira. Lições que aprendeu e que hoje aplica em seus negócios. Para ele, a marca depende da atitude dos líderes, mesmo de longe e diante de uma pandemia.

Ex técnico da seleção de vôlei e empresário, Bernardinho falou sobre liderança empresarial Crédito: Reprodução

O líder tem que se comunicar com sua equipe, interna e externamente, com seus clientes. Não é pelo fato de não estarmos ali pessoalmente que estamos impedidos de estar próximos. É preciso instigar a disciplina, ter coragem de lidar com esse momento, criar conexões com sua equipe. Os líderes têm que estar presentes, ser transparentes e demonstrar confiança. Outro ponto importante é ter humildade, é preciso continuar aprendendo sempre, pontuou.

Ele ressaltou ainda que mais importante do que chegar ao topo e receber um troféu é continuar sendo o nome mais lembrado em sua área. Comemoramos hoje à noite. Amanhã, começa um novo período em zero a zero. Seu time é um time campeão, mas o espírito que tem que continuar é o espírito de quando começamos, quando queríamos conquistar a mente e o coração das pessoas. Esse espírito não pode desaparecer, é preciso continuar aprendendo, inovando, conquistando, disse o palestrante.

RECONHECIMENTO

Ao todo, empresas de 100 segmentos foram premiadas e receberam em casa seus troféus. A pesquisa que determina as marcas mais lembradas de Cachoeiro foi realizada via telefone pelo instituto Futura Inteligência durante o período de 18 de julho a 08 de agosto, mantendo as recomendações de distanciamento social. Foram entrevistados aproximadamente 1,2 mil moradores.