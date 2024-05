Veja quem prestigiou a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2024

Ferveu a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Colatina 2024, realizado pela TV Gazeta Noroeste, na noite desta sexta-feira (24), na Arena North Star. Com o tema “Exemplos que Inspiram”, o evento teve apresentação dos jornalistas Gabi Manganeli e Aurélio de Freitas. O cantor Nando Reis animou a pista cantando os principais sucessos da carreira. O Dj Igor Lemos e o cantor André Violette também se apresentaram na festa.



As marcas mais lembradas da região foram premiadas em diversos seguimentos, segundo a pesquisa realizada pela Markka Pesquisa de Mercado, nos dias 05 a 06 março de 2024. Destaque para as marcas Cartão de Todos, Supermercado Lavagnoli, Lavagnoli Superatacado, Unimed Noroeste e Frisa.