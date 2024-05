Prêmio Gazeta Empresarial

Empresas apostam em investimentos no Noroeste do ES

Colatina está entre as cidades capixabas que serão contempladas com novos projetos econômicos até 2027, segundo projeção do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)

Colatina está entre as melhores cidades do Estado para negócios e atração de empresas. (Cláudio Costa)

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

Mais investimentos, olhar atento às demandas e exigências do mercado. Essa é a aposta dos empresários de Colatina, cidade do Noroeste do Espírito Santo, para se manter em destaque e enfrentar as dificuldades impostas pela economia.

O município está entre as melhores cidades do Estado para negócios e atração de empresas, que escolhem a Princesa do Norte devido a incentivos do Governo e mão de obra disponível na região. Projeções do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) apontam que o Espírito Santo deve receber R$ 65 bilhões em investimentos até o ano de 2027, e Colatina está na lista das cidades que serão contempladas com novos projetos.

Em comemoração às conquistas e aos bons resultados, empresários colatinenses se reuniram na noite de sexta-feira (24) na 21ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Colatina. Com o tema “Exemplos que inspiram”, o evento, promovido pela Rede Gazeta, tem o objetivo de reconhecer os empreendimentos que se destacam na lembrança do consumidor.

Para a diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, a premiação é um atestado de credibilidade e posicionamento das empresas colatinenses.

Colatina exporta produtos para o Brasil e para o mundo por meio de suas empresas. O prêmio é um atestado de que essas empresas estão consolidadas no mercado, prestando um bom serviço e entregando bons produtos Maria Helena Vargas • Diretora regional da Rede Gazeta

Sicoob

Empreender é desafiador. No entanto, de acordo com o diretor executivo do Sicoob, Alair Guiriato, o potencial econômico de Colatina faz com que muitos empreendedores consigam se sobressair diante o cenário, apesar das questões burocráticas, fiscais e tributárias. Segundo ele, isso é possível porque a cidade é uma centralizadora de serviços.

Colatina representa uma centralização de muitos serviços por diversos fatores: pela sua história, pelas cidades que estão no entorno [...], então o comércio do município tem uma representação importante para o Espírito Santo, em especial para a região Noroeste Alair Guiriato • Diretor executivo do Sicoob

Frisa

Para Marcos Flávio Pereira, empresário e representante do frigorífico Frisa, o cenário econômico atual é desafiador. Para enfrentá-lo, destaca que é importante diversificar, sempre com olhar atento ao mercado interno e externo.

A indústria de alimentos vem passando por anos difíceis, e isso vem dificultando o crescimento. Para crescer, mesmo com esse cenário, a ideia é continuar se diversificando, desenvolvendo novos produtos, novas linhas, atento ao mercado interno e externo Marcos Flávio Pereira • Empresário e representante do Frisa

Luz e Força Santa Maria

Para o assessor da diretoria da companhia elétrica Luz e Força Santa Maria, Henrique Coutinho, Colatina se destaca como uma importante consumidora de energia. Segundo ele, a alta da produção do café tem impulsionado esse consumo.

A nossa região tem uma característica interessante no consumo de energia e também é muito dependente da produção de café. Nós temos vivido um dos melhores momentos na cultura do grão, e isso tem refletido no consumo de energia. A gente acredita que após essa safra teremos uma melhora na atividade econômica Henrique Coutinho • Assessor da diretoria da Luz e Força Santa Maria

Lavagnoli

Segundo o diretor comercial do Supermercado Lavagnoli, Eliandro Silva, o mercado colatinense é promissor. Apesar disso, entre os desafios atuais, ele aponta que está a dificuldade em encontrar mão de obra qualificada.

Colatina tem um mercado muito bom, muitos municípios dependem da cidade e o fluxo da população que passa por aqui é promissora. Os desafios são mão de obra qualificada e a logística para que a gente trabalhe a atenda todo o mercado dentro da nossa comunidade Eliandro Silva • Diretor comercial do Supermercado Lavagnoli

Pneumax

No ramo automotivo, o destaque vai para os veículos seminovos. É o que aponta o empresário Jadson Nicchio, da Pneumax.

Todos os segmentos estão passando por uma fase difícil, mas o ramo automotivo talvez se encontre um pouco menos, pois, quando diminui a venda de carros novos, o uso de seminovos acaba se prolongando, e esse tipo de veículo vem para as nossas lojas para serem reparados Jadson Nicchio • Empresário | Pneumax

O empresário também destacou a falta de mão de obra qualificada como o principal desafio para o negócio. “Estamos sofrendo por falta de mão de obra e esse é o maior gargalo hoje no nosso segmento”, completou.

Dragão Material Elétrico

Para o empresário Moacyr Menegatti Júnior, da Dragão Material Elétrico, a colheita do café pode ser um indicativo de boas perspectivas para o segundo semestre de 2024.

O desafio é diário e constante. É necessário criar, ampliar mercados, fidelizar clientes, se reinventar. Nesse ano temos o café, que deu uma melhora no preço, e que pode ajudar Moacyr Menegatti Júnior • Empresário | Dragão Material Elétrico

