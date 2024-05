Programa de assinatura de energia solar tem lista de espera no ES

Lançado em fevereiro, o programa para aderir à energia solar sem investimento em placas atingiu capacidade máxima das 13 usinas da EDP no Estado

Lançado no início do ano pela EDP, o programa de assinatura para poder usar energia solar sem precisar instalar placas solares ou ter alteração na rede elétrica já tem fila de espera . Em fevereiro, a concessionária de energia do Espírito Santo anunciou que pessoas físicas e empresas de todo o Estado que aderissem ao programa e que tenham fatura mensal de energia elétrica a partir de R$ 250 teriam desconto de 18% na conta.

Procurada para comentar a situação, EDP justificou que, em março, houve um aumento de 103% em relação a fevereiro na adesão ao Solar Digital EDP no Espírito Santo, fazendo com que a energia das 13 usinas solares da empresa no Estado fosse totalmente contratada. Segundo a EDP, as 13 usinas têm capacidade de atender a 100 mil clientes.