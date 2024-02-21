Saiba como assinar energia solar para pagar menos na conta de luz no ES

Usina de energia solar da EDP Crédito: Divulgação

Agora, poderão aderir ao programa de assinatura de energia solar sem precisar instalar placas solares ou ter alteração na rede elétrica pessoas físicas e empresas de todo o Estado que tenham fatura mensal de energia elétrica a partir de R$ 250. O desconto de 18% na conta total é válido para quem aderir até o dia 31 de março, no site da EDP

A energia vai vir das usinas solares já instaladas pela EDP no Espírito Santo . Quatro delas foram inauguradas nesta quarta-feira (21), em evento realizado no Palácio Anchieta, com investimento de R$ 100 milhões.

Com capacidade instalada de 25 MWp, as novas usinas ficam localizadas em Pedro Canário, São Mateus, Sooretama e Boa Esperança – todas no Norte do Estado – e se juntam a outras seis da companhia. No total, a EDP tem 13 usinas solares no Espírito Santo, sendo três em construção e com previsão para serem energizadas ainda no primeiro semestre deste ano.

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As usinas vão atender consumidores residenciais e pequenas e médias empresas do Estado — como farmácias, padarias, lavanderias, lojas, oficinas e confecções, bares e lanchonetes, salões de beleza e barbearias, clínicas, pet shops, entre outros — por meio do Solar Digital EDP, serviço de assinatura de energia solar.

O CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz, explicou como fazer para aderir ao programa. "A pessoa precisa se cadastrar na internet e depois vai ser contactada pela EDP para a entrega de documentações. Passados em média 60 dias, sem necessidade de qualquer fio em casa, a pessoa passa a ter um duplo contrato: um com a distribuidora e outro com a EDP Solar. Como são dois contratos, o cliente vai receber duas faturas. Isso porque, mesmo que use 100% do solar, há componentes fixas que tem de pagar na fatura da distribuição. Mas o desconto é de 18% na soma das faturas", detalha.

Como fazer assinatura de energia solar

Quem tem direito: pessoas físicas e pequenas ou médias empresas de todo o Estado que tenham fatura mensal de energia elétrica a partir de R$ 250

pessoas físicas e pequenas ou médias empresas de todo o Estado que tenham fatura mensal de energia elétrica a partir de R$ 250 Como aderir: fazendo um cadastro por meio do site https://empresas.edp.com.br/

fazendo um cadastro por meio do site https://empresas.edp.com.br/ Prazo: até 31 de março

A expectativa é que as 13 usinas solares tenham capacidade de atender até 100 mil clientes no Estado, segundo João Marques da Cruz. E a companhia não descarta fazer mais investimentos em usinas solares no Espírito Santo, caso a demanda seja mais alta que o esperado.

"Se houver necessidade de mais usinas, nós faremos investimento em mais usinas, porque no nosso plano estratégico temos um montante importante de investimento no Brasil, neste e nos próximos anos, em geração distribuída solar", afirma.

Mais investimentos

Na inauguração das novas usinas, que contou com a presença do governador Renato Casagrande , a EDP anunciou ainda investimento de R$ 810 milhões em projetos de infraestrutura e melhorias em geral nos sistemas de transmissão e distribuição de energia.

Também foram inauguradas mais cinco subestações de energia, localizadas em Cachoeiro de Itapemirim, Montanha, Ibatiba e Rio Novo do Sul. As unidades receberam investimento de R$ 79 milhões e vão beneficiar mais de 61 mil clientes nos municípios de Nova Venécia, Vila Pavão, Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Vargem Alta, Itapemirim, Ibatiba, Muniz Freire, Montanha e Pedro Canário.

De acordo com a EDP, as subestações foram construídas para ampliar a capacidade e trazer mais confiabilidade ao fornecimento de energia, contribuindo para o desenvolvimento econômico e expansão da atividade industrial e turística nessas regiões.

A EDP anuncia ter investido cerca de R$ 1 bilhão no Espírito Santo em 2023, sendo R$ 844 milhões em distribuição e R$ 166 milhões na implantação de projetos de geração solar.

“A EDP tem feito novos investimentos fundamentais, cumprindo um papel importante ao ajudar no desenvolvimento do nosso Estado. A empresa é uma referência no Brasil e trazendo mais competitividade para o Espírito Santo, onde as empresas podem ter a segurança de aumentar sua produtividade, pois terá energia para impulsionar seus negócios. Quando inauguramos essas usinas solares, entendemos que estamos no caminho certo para cumprir o nosso Plano de Neutralidade de Carbono”, destaca o governador.

Restauro do Complexo do Carmo

Convento e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Vitória Crédito: PMV/Divulgação

Durante a cerimônia, a empresa também assinou o termo de compromisso de patrocínio para o restauro do Complexo do Carmo, que inclui o Convento e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Vitória, no valor de R$ 2,6 milhões. O Instituto Modus Vivendi é responsável pela execução do projeto, que tem a EDP como primeira patrocinadora, via incentivos fiscais da Lei Rouanet.

O restauro contemplará a troca das instalações elétricas e a implantação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, além de serviços para combate a incêndio e segurança. Na parte de restauro, o destaque são as pinturas decorativas e artísticas na superfície na Igreja, que vão recuperar sua originalidade.