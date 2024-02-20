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Parceria

ES fecha acordo com BNDES para investir R$ 630 milhões em rodovias

O governador Renato Casagrande se reuniu com o presidente do banco, Aloízio Mercadante, no Rio de Janeiro; recursos devem ser liberados a partir de março

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 19:51

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

20 fev 2024 às 19:51
Renato Casagrande e Aloízio Mercadante se reuniram na sede do BNDES, no Rio de Janeiro
Renato Casagrande e Aloízio Mercadante: durante reunião, acordo para investimentos Crédito: Rossana Fraga/BNDES
governo do Espírito Santo fechou uma operação de R$ 630 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para investimento em obras rodoviárias no Espírito Santo. O assunto foi tema de um encontro nesta terça-feira (20) do governador Renato Casagrande (PSB) com o presidente da instituição, Aloízio Mercadante, na sede do banco, no Rio de Janeiro. A previsão é que o crédito seja liberado até março.
Casagrande e Mercadante trataram sobre a parceria entre o BNDES e o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo (Bandes), além da abertura de linhas de crédito para intervenções em encostas, ações para redução de emissões de carbono e demais obras de infraestrutura.
Para o crédito de R$ 630 milhões, o governo já definiu uso em obras em três rodovias, a começar ainda em 2024. A Rodovia do Frade (ES-488) será duplicada e a rodovia ES-230 (ligação entre Fátima, em Jaguaré, e Vila Valério) e o Contorno de São Mateus, que faz acesso a Guriri, serão revitalizados.
Segundo o governador Renato Casagrande, os recursos devem atender também readequação de grandes eixos viários, mas ainda serão definidos com o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).
ES fecha acordo com BNDES para investir R$ 630 milhões em rodovias
“Foi uma reunião muito produtiva para tratarmos de políticas públicas para o Estado do Espírito Santo. Temos contratos com operações na segurança pública, mobilidade e infraestrutura. Agora estamos realizando outra operação de R$ 630 milhões para investimento em obras rodoviárias”, pontua Casagrande.

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Mudanças climáticas

Ainda durante a reunião, Casagrande solicitou a criação de um grupo de trabalho a ser integrado por Estados signatários do Consórcio Brasil Verde e o BNDES para tratar da captação de recursos para projetos de mitigação das mudanças climáticas através do Fundo Clima, que é uma das linhas de financiamento do banco. Será realizado um seminário com os Estados do consórcio e demais bancos de desenvolvimento para tratar sobre esses projetos.
“Estamos tratando também da parceria do BNDES com o Bandes para que possamos utilizar recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento no Fundo Soberano. Além disso, investimentos em descarbonização para as empresas capixabas, para atendermos nosso plano de descarbonização e neutralidade de carbono, além de outros projetos que estamos tratando tanto para o Espírito Santo quanto para o consórcio dos governadores pelo Clima”, completou Casagrande.
Aloízio Mercadante destacou a gestão fiscal sólida do Espírito Santo, seu baixo endividamento e capacidade de investimento na busca de novos financiamentos para obras importantes no Estado.
“O Espírito Santo é hoje um Estado que tem capacidade de investimento e de financiamento. Isso facilita muito o diálogo. E saímos daqui com esse compromisso. Até o final de março, nós vamos assinar e contratar esses R$ 630 milhões para que você possa colocar as estradas para funcionar, melhorar a produtividade e a qualidade de vida da população", frisou o presidente do BNDES.

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