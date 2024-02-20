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Renegociação

Banestes realiza feirão em 9 cidades do ES para parcelar dívidas

Clientes terão oportunidade de quitar pendências com descontos de até 100% em juros e multas, além de parcelamento em até 120 meses

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 18:27

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

20 fev 2024 às 18:27
Agência do Banestes em São José do Rio Preto, São Paulo
Feirão Zera Dívida Banestes volta a renegociar débitos em 2024 Crédito: Divulgação/Banestes
O Banestes vai realizar um feirão para clientes regularizarem contas em atraso e outras pendências junto ao banco. A partir de março, segundo a instituição, será possível acertar débitos em aberto com descontos que podem chegar a 100% em juros de mora, correção e multa, além da opção de parcelamento da dívida em até 120 meses. O mutirão será realizado em nove municípios, com suporte especializado para facilitar o processo de renegociação.
A equipe dará início às visitas em Marataízes, no dia 4 de março, e seguirá um cronograma que percorrerá as cidades de Itapemirim, Piúma, Anchieta e Guarapari, encerrando a primeira semana do feirão. Na semana seguinte, o mutirão continua, abrangendo Pedro Canário, Conceição da Barra (na sede e em Braço do Rio), São Mateus e Jaguaré, com atendimentos em diferentes agências. O objetivo principal, conforme divulgado pelo Banestes, é permitir que as pessoas regularizem suas pendências financeiras e deixem de ter o "CPF negativado", abrindo portas para novas oportunidades de crédito e negociação.
Para participar do programa de reestruturação de dívidas, é necessário que o atraso dos clientes seja superior a 60 dias, e os débitos podem estar judicializados ou não. O feirão é direcionado tanto para pessoas físicas, com dívidas de até R$ 500 mil, quanto para pessoas jurídicas, com dívidas de até R$ 1 milhão. O Banestes ressalta que os descontos são mais vantajosos para quem opta por quitar a dívida de forma integral.
Entre os produtos que podem ser reestruturados estão contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. Produtos como crédito imobiliário e Pronampe não estão inclusos na ação, exigindo uma negociação específica.
A equipe responsável entrará em contato com os clientes que possuem pendências com banco para agendar atendimento. Porém, aqueles que não forem procurados podem solicitar atendimento pelo site oficial do Banestes, ou comparecer espontaneamente no dia do evento em sua agência. Após preencher o formulário, o cliente receberá retorno para dar continuidade à negociação. O feirão vai percorrer outros municípios nos meses seguintes, mas o cronograma ainda não foi divulgado.

Confira onde e quando o serviço estará disponível:

  • 04/03: Marataízes
  • 05/03: Itapemirim
  • 06/03: Piúma
  • 07/03: Anchieta
  • 08/03: Guarapari - Agência do Centro e Agência de Negócios Muquiçaba
  • 11/03: Pedro Canário
  • 12/03: Conceição da Barra
  • 13/03: Braço do Rio 
  • 14/03: São Mateus - Agência de Negócios Guriri e Agência de Negócios Boa Vista
  • 15/03: São Mateus - Agência do Centro
  • 15/03: Jaguaré

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