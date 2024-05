Lenny Niemeyer recebe capixabas em noite movimentada

Kaiky Plaster organizou a reabertura da loja da Lenny Niemeyer em Vitória. O evento, super prestigiado, contou com inúmeros clientes e fãs da marca que foram dar as boas-vindas a badalada estilista. Lenny estava muito feliz, achou a cidade linda e interagiu com todos com a maior simpatia. A DJ Dani B animou a festa. A estilista buscou inspiração nos afetos para desenvolver a sua coleção de inverno 24.