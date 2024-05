Em noite de festa, Fecomércio comemora 70 anos

Em cerimônia especial no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, foram celebrados os 70 anos da Fecomércio. Líderes empresariais, autoridades e parceiros participaram do evento em reconhecimento e homenagem ao legado da federação do Comércio do Espírito Santo, os avanços recentes e o que nos move ao futuro de mais realizações. “Celebramos uma jornada de compromisso em defesa das empresas e de contribuição para o crescimento do estado do Espírito Santo”, afirmou Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac-ES.

Exposição Taís Hilal, da OÁ Galeria, convida para a inauguração da nova exposição no próximo dia 22 de maio. Com obras dos artistas Bárbara Bragato, Bruno Zorzal, Raquel Garbelotti e Tom Boechat, a mostra "A cidade não sabe seu nome". A galeria também apresenta, no Projeto Mezanino, o artista visual Fredone Fone que apresentará uma série recente de colagens.

Saúde Pelo segundo ano consecutivo, a Unidade de Terapia Intensiva adulto do Vitória Apart Hospital é reconhecida como uma “UTI eficiente”. A certificação foi concedida, nesta semana em uma cerimônia, pela Epimed Solutions em parceria com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Na mesma cerimônia, assim como aconteceu em 2023, a UTI Cardiológica do hospital também recebeu o selo de “UTI Top Performer”. Apenas 24 UTIs cardiológicas no Brasil receberam o mesmo selo.