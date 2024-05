Comenda homenageia empresários que se destacam no Espírito Santo

* Por Luciana Almeida, de forma interina



Uma noite de homenagens foi preparada no Centro Cultural Sesc Glória, na última-feira (9), em Vitória, com personalidades e entidades representativas que se destacaram na prestação de serviços ao comércio e turismo do Espírito Santo.



A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales) criou uma Comenda comemorativa aos 70 anos da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo): a Comenda Antonio Oliveira Santos.