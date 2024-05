Entrelaçados: veja as fotos do especial mães e filhos na Praia do Canto

Mãe empreendedora Célia Nolasco

A empresária Célia Nolasco recebeu a comenda Antônio Oliveira Santos na noite da celebração dos 70 anos da Fecomércio, na última quinta-feira (9). As filhas Fernanda e Luciana Nolasco também foram prestigiar. A comenda é uma homenagem a todos os gestores que tem o compromisso com a alimentação saudável e com a valorização dos produtores locais realizando a prática de um empreendedorismo responsável e sustentável.