Dora Daher promove tarde com moda, flores e perfume em Vitória

Dora Daher recebeu, na Praia do Canto, suas clientes em uma tarde de moda com cheiro de rosa fresca. A decoração foi criada por Érika Carneiro. "Achamos o produto perfeito para a data e fizemos nossa campanha em torno da rosa. Pois acreditamos que assim como as rosas, as mães passam por um processo de desabrochar, enfrentando desafios e se tornando cada a cada dia mais belas e fortes", contou a anfitriã. Os doces e petiscos foram feitos pelas filhas de Dora, Luiza e Laura Daher. E a lembrança foi o alfajor da doceria Breijer, que veio de Fortaleza.