Veja quem prestigiou o show de Victor & Leo em Vitória

Foi emocionante o retorno da dupla Victor & Leo na última sexta, no Espaço Patrick Ribeiro. Os irmãos cantaram seus maiores sucessos na tour “Nossa história não termina aqui”. O show também celebrou os mais de 25 anos de carreira da dupla, que estava comovidas com o carinho do público. Ao lado de sua Debora Veronez, Patrick Ribeiro presenteou os irmãos com uma arte de Vivian Chiabay.