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Porto de Vitória: Vports fecha contrato para movimentar ferro gusa

Parceria fechada com operadora portuária busca aumentar a movimentação da carga, além de outros granéis minerais no Espírito Santo
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

05 set 2024 às 16:06

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 16:06

Vports fecha contrato para movimentar ferro gusa
Vports fecha contrato para movimentar ferro gusa em seus terminais Crédito: Divulgação/Vports
A Vports, concessionária responsável pelo complexo portuário de Vitória, fechou contrato para movimentação de ferro gusa – quarta carga mais movimentada no porto – com a operadora Multilift. A parceria visa aumentar a movimentação do mineral para os próximos anos, ampliando a estrutura e garantindo competitividade ao Espírito Santo.
Esse é o novo contrato fechado pela Vports em menos de dois anos, desde que assumiu a administração privada dos terminais de Vitória, Capuaba (Vila Velha) e Barra do Riacho (Aracruz).  A partir do contrato, um berço será destinado à carga, trazendo agilidade e dinamismo às atracações e à movimentação em si.
Segundo o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão, um contrato de exploração de área proporciona ao cliente segurança para planejar, com maior previsibilidade para um escoamento logístico eficiente, garantindo competitividade ao Espírito Santo na movimentação de uma carga historicamente importante.
“É um trabalho que visa fortalecer estrategicamente o Estado, gerando desenvolvimento, emprego, arrecadação e renda”, ressalta Serrão.
Serrão explicou que, em 2023, 650 mil toneladas de ferro gusa foram movimentadas pelo porto. Disse ainda que há uma expectativa de crescimento e um potencial de atratividade a partir do novo contrato, em um trabalho de parceria com o operador logístico.
Porto de Vitória: Vports fecha contrato para movimentar ferro gusa

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"O trabalho estratégico que realizamos, aliado à capacidade de movimentar grandes cargas com agilidade e segurança, é um diferencial que fortalece e amplia as parcerias já firmadas e atrai novas empresas. Todo o nosso planejamento operacional visa reduzir os custos da operação, reforçando nossa capacidade de atender às demandas crescentes e contribuir significativamente para o desenvolvimento econômico da região”, reforça.
Para o CEO da Multilift, Rafael Fattorelli, a celebração do novo contrato tem como objetivo construir o ambiente favorável para fomentar novos negócios, trazer dinamismo e ofertar a estrutura portuária capixaba com competitividade para o setor guseiro, que historicamente é um dos principais clientes do Porto de Vitória.
“A parceria que estabelecemos abre oportunidades e gera resultado. Esperamos, com este novo contrato, entregar um serviço com cada vez mais qualidade e confiabilidade a nossos clientes”, afirma.
Um trabalho focado na modernização da infraestrutura vem sendo realizado no porto, com investimentos da ordem R$ 150 milhões, que incluem reforma de silos, revitalização de armazéns, recuperação de berços, de estruturas e equipamentos, além de um ponto fundamental: a maximização da utilização das áreas disponíveis. Espaços que estavam inutilizados por questões de manutenção ou falta de estrutura voltaram a ser disponibilizados.

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