Petroleira que atua no ES conclui fusão e ganha novo nome

Plataforma no campo de Peroá, na Bacia do Espírito Santo Crédito: Divulgação/ES Gás

A empresa independente de petróleo e gás natural 3R Petroleum, que atua desde 2022 no Campo de Peroá, na Bacia do Espírito Santo, no litoral Norte do Estado, anunciou o nome da nova empresa que surge a partir da fusão com a Enauta.

A nova empresa independente brasileira de óleo e gás passa a se chamar Brava Energia. O novo nome e a marca foram apresentados ao mercado nesta sexta-feira (30).

Nas operações offshore no Espírito Santo, a empresa opera o Polo Peroá, produtor de gás natural, que inclusive fornece o produto para a ES Gás.

Nova marca da empresa resultante da fusão da 3R com Enauta Crédito: Divulgação

Em meados de agosto, a então 3R divulgou dados de produção após a fusão. A companhia registrou produção de 54,9 mil barris de óleo por dia em julho, o que representa crescimento de 5,9% na comparação anual e 8,6% em relação ao mês anterior. Em Peroá, onde opera gás, a produção é de 2.665 mil barris equivalente por dia.

“O novo nome reforça a identidade brasileira da companhia, além de sua bravura na busca de melhores resultados. A marca destaca os atributos de uma empresa responsável, segura, eficaz, eficiente, corajosa, robusta, ágil e pragmática”, afirma o CEO, Décio Oddone.

A Brava Energia possui ativos em terra e no mar, no up, mid e downstream, nos estados de Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. É a companhia brasileira independente de petróleo e gás com o portfólio mais diversificado e atuação mais abrangente.

Sem um controlador definido ou um único acionista de referência, a Brava Energia será uma das poucas corporações do mercado de ações do país.

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O foco da atuação da companhia estará na maximização dos resultados esperados. Os seus objetivos imediatos são a conclusão da implantação da fase I do desenvolvimento de Atlanta, a expansão da produção em Papa-Terra, a captura das sinergias proporcionadas pela junção das duas organizações e a extração de maior valor dos campos em terra, adotando uma visão realista sobre o potencial dos ativos e buscando aumentar rentabilidade, não volume de produção.