Empresários chineses visitam o ES de olho em investimentos em turismo

Visita de empresários chineses ao Espírito Santo Crédito: Brenda Silva/Setur

A empresa chinesa opera nos setores imobiliário e hoteleiro, energia, proteção ambiental e está no Estado buscando instalar uma base na região e potencializar recursos locais. Depois da apresentação na Setur, o secretário Philipe Lemos contou que eles se interessaram em potencializar a rede hoteleira no litoral da Região Metropolitana, principalmente em Guarapari.

Durante a reunião, os executivos chineses destacaram que o modelo deles se baseia em três pilares fundamentais: promover o turismo histórico, atrair grupos interessados em turismo de aventura e desenvolver ações voltadas para competições esportivas.

Outro ponto do interesse dos chineses é o desenvolvimento em esportes aquáticos, principalmente kitesurfe, modalidade em alta na China. A ideia é trazer turistas para a prática da modalidade no Estado, com a possiblidade também de investir em campeonatos.

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Essa abordagem integrada pode abrir novas frentes de desenvolvimento para o Espírito Santo, alinhando os interesses tanto do Brasil quanto da China, segundo a Setur. Durante a semana, os chineses ainda foram visitar as cidades de Colatina e Ibiraçu, para conhecer a estátua do Buda.

Segundo Lemos, a Setur está se organizando para estrear em uma feira internacional em 2025, embora o destino ainda não tenha sido definido. Durante a reunião com representantes chineses, foi discutida a possibilidade de levar representantes do Espírito Santo para uma feira de turismo no país asiático.