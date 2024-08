Retomada de operações

Samarco contrata 3 mil, abre vagas de estágio, trainee e cursos no ES e em MG

Novos postos de trabalho vão atender a demanda da empresa de dobrar a produção até 2025, chegando a operar 60% da sua capacidade

Samarco: Complexo de Ubu, em Anchieta, no Sul do ES. (Samarco/Divulgação)

A Samarco e empresas terceirizadas estão contratando profissionais para preencher 3 mil vagas no Espírito Santo e em Minas Gerais. Além de oportunidades de carteira assinada, a mineradora está com seleções para trainees, estagiários e cursos de qualificação. Essa movimentação no mercado de trabalho tem a intenção de dobrar a capacidade de produção de pelotas de minério de ferro nos próximos meses nas usinas de Ubu, em Anchieta, no Espírito Santo.

Segundo a mineradora, as chances estão sendo preenchidas atualmente, inclusive com a recontratação de ex-colaboradores. Até agora, foram feitas 190 contratações diretas para o Espírito Santo. Outros 590 postos de trabalho temporários também foram preenchidos para a usina que entrará em operação. A prioridade é empregar moradores de comunidades vizinhas da companhia e de grupos minorizados, como mulheres, pessoas com deficiência, negros e LGBTQIAPN+. As inscrições podem ser feitas pelo site de Oportunidades.

A corporação informou também que está investindo nos programas de porta de entrada com a contratação de estagiários e trainees. Outra iniciativa em curso é a capacitação de força de trabalho local em andamento nas comunidades próximas às operações em Minas Gerais e no Espírito Santo, com cerca de 440 pessoas treinadas e investimento de R$ 2,1 milhões.

A empresa informou que deve atingir 60% da sua capacidade até 2025. Atualmente, opera com 30% da sua capacidade produtiva. Para atingir a meta, informou que está fazendo investimento de R$ 1,6 bilhão, ampliando a produção para 15 milhões de toneladas por ano. Atualmente, a empresa conta com aproximadamente 3.880 empregados entre diretos e contratados no Espírito Santo. Com as novas seleções, serão 600 chances só da mineradora e o restante de empresas terceirizadas que atuam nas usinas.

A Samarco retomou suas operações com 26% da sua capacidade em dezembro de 2020, cinco anos depois do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. A retomada das operações contou com novas tecnologias, utilizando um sistema de filtragem e empilhamento a seco, sem disposição de rejeitos em barragens. O objetivo é chegar a 100% da produção, ou seja, tendo as quatro usinas em pleno funcionamento até 2028 na planta de Ubu.

Com a ampliação da capacidade deste ano, a previsão é que a terceira usina da Samarco volte a operar, segundo Durval Vieira de Freitas, consultor empresarial. Atualmente, a planta número quatro está em atividade.

"A Samarco está trabalhando forte para retomar as operações. A informação que temos que é a ampliação da capacidade que estava prevista para janeiro de 2025 deve ocorrer entre setembro e outubro deste ano. Isso é muito importante para o Espírito Santo, pois cada usina dessa representa 1,6% do PIB do Estado", afirma.

Freitas também destacou a importância dessa recuperação para ajudar na economia local com a movimentação da cadeia de fornecedores. Segundo ele, por ano, são comprados R$ 600 milhões a R$ 800 milhões em suprimentos para cada usina.

De acordo com o diretor de Operações da Samarco, Sérgio Mileipe, a empresa segue com a recuperação gradual conforme previsto no plano de negócios. "Voltar a operar de forma gradual, segura e consciente de onde queremos chegar é mostrar para todas as pessoas envolvidas e sociedade capixaba que estamos juntos, convergindo esforços em prol do desenvolvimento do Estado”, destacou.

