Serenata de Amor com receita original volta às prateleiras no ES

A nostalgia venceu e o tradicional Serenata de Amor, que virou símbolo do capixaba, volta às raízes, após anos sendo produzido com uma receita diferente da original. A nova versão conta agora com fórmula inspirada na proposta lançada há 84 anos para agradar o paladar do público do Espírito Santo e também de outros mercados.

A Chocolates Garoto, em Vila Velha, promete que a nova versão desse clássico chocolate tem mais cremosidade e crocância no wafer. O recheio – considerado a parte mais importante da guloseima por representar 40% do produto – ganhou mais castanha de caju.

Segundo a Nestlé, o novo Serenata já é produzido e comercializado desde abril nas caixas de bombons e também em pacotes. O consumidor pode identificar o bombom a partir de informação que consta na embalagem.

A diretora de Marketing da Nestlé, Mariana Marcussi, conta que a opinião dos capixabas sobre o Serenata foi fundamental para a mudança na receita, que foi feita após a realização de uma pesquisa com consumidores na Grande Vitória.

1 bilhão É O NÚMERO DE SERENATAS PRODUZIDOS NA FÁBRICA EM VILA VELHA

Serenata de Amor na linha de produção Crédito: Fernando Madeira

Quatro protótipos do bombom foram apresentadas para 225 pessoas, que escolheram a receita que mais se assemelhava ao bombom original.

"O que nos levou a fazer todo esse resgate de receita foram basicamente os capixabas. Percebemos que existia um paradigma e resistência em relação à receita do Serenata. Sempre prezamos pelo consumidor e nesse caso específico, sabendo que tem toda essa questão cultural e que é um produto local, fizemos isso em respeito aos capixabas", afirmou Mariana.

Antes da pesquisa ser realizada com os consumidores, as fórmulas também foram avaliadas pelos colaboradores da linha de produção da Garoto . Eles escolheram a mesma receita que os clientes. O teste de produto foi conduzido pela Ipsos entre 25 e 31 de outubro do ano passado.

Normalmente, esse tipo de pesquisa de produto é feita em várias partes do Brasil, principalmente interior de São Paulo e Sul do país, mercados importantes do chocolate. Mas, segundo Mariana, a Nestlé quis avaliar nesse caso a opinião de quem mora no Espírito Santo.

"A fórmula que a fábrica identificou como a do Serenata original foi a mesma que o povo capixaba validou. A pesquisa foi bem consistente e nós nunca tínhamos feito pesquisa nesse nível de granularidade. Quisemos ser muito assertivo no Espírito Santo" Mariana Marcussi - Diretora de Marketing da Chocolates Nestlé

Como foi a pesquisa

Os participantes avaliaram diversas características do produto, com foco em sabor, textura e apresentação, o que permitiu à marca aprimorar o bombom para atender ainda melhor às expectativas e preferências do público.

"Estamos felizes em dizer que a nossa fórmula é aprovada pelos capixabas. É uma nova receita, numa embalagem diferenciada, que o consumidor vai encontrar. Espero que se surpreendam " Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor

O novo bombom tem uma embalagem chamada flowpack, projetada para preservar as características fabris do produto e garantir crocância.