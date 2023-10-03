Garoto vai reabrir fábrica de chocolates para visitação

Durante a visita, as linhas de produção serão facilmente visualizadas por paredes de vidro, através das quais será possível ver de perto como funciona a montagem mais automatizada. Desde 2021, a fábrica já conta com equipamentos mais modernos da indústria 4.0 e robôs que fazem desde a contagem automatizada dos bombons, que vão para a tradicional caixa amarela, ao armazenamento dos produtos dentro das embalagens que vão para os pontos de vendas.