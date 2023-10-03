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Em 2024

Garoto vai reabrir fábrica de chocolates para visitação

Publicado em

03 out 2023 às 10:07
Expedição Regenera da Nestlé
Visitantes vão poder acompanhar etapas da fabricação de chocolates Crédito: Fernando Madeira
A tradicional visita à fábrica de chocolates da Garoto, em Vila Velha, em breve será reaberta. Fechada para visitação desde a pandemia, a fábrica está passando por ajustes na estrutura para receber turistas e moradores do Estado e a previsão é que visita seja retomada a partir de março de 2024.
Atualmente, os visitantes podem conhecer apenas o Museu Garoto, mediante agendamento no Sympla, que fica ao lado da loja da fábrica de chocolates. O diretor da fábrica da Garoto, Michey Pintavinha, explicou que a indústria está sendo toda adaptada para os visitantes conhecerem como são feitas as caixas de bombons, barras e demais produtos.
Durante a visita, as linhas de produção serão facilmente visualizadas por paredes de vidro, através das quais será possível ver de perto como funciona a montagem mais automatizada. Desde 2021, a fábrica já conta com equipamentos mais modernos da indústria 4.0 e robôs que fazem desde a contagem automatizada dos bombons, que vão para a tradicional caixa amarela, ao armazenamento dos produtos dentro das embalagens que vão para os pontos de vendas.
A previsão é retomar com duas visitas diárias, de manhã e à tarde, e também aos sábados. Atualmente, a loja recebe 300 mil visitantes por ano e a expectativa é que 90 mil passem a visitar a fábrica anualmente.
Expedição Regenera da Nestlé
Produção de bombons poderá ser vista de perto Crédito: Fernando Madeira

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Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]
Leticia Orlandi
Trânsito

Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo

Publicado em 17/04/2026 às 09:58

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (17), no cruzamento das avenidas Etelvina Vivácqua e Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento da colisão.

A gravação mostra o semáforo aberto para o carro, que seguia pela Avenida Aristides Campos, enquanto a motocicleta — ocupada por um casal — avança o sinal vermelho e colide com o veículo. Com o impacto, o piloto e a passageira da moto foram arremessados ao chão. Após a batida, o motorista perdeu o controle da direção e atingiu a fachada de um comércio.

O condutor do carro relatou à Polícia Militar (PM) que ficou sem reação após a colisão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu os dois condutores e a passageira da motocicleta, encaminhando as vítimas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

A Guarda Municipal esteve no local e orientou o trânsito. Segundo a PM, a motocicleta foi removida, e o carro foi apreendido por estar com o licenciamento vencido. As vítimas permaneciam em observação no hospital até a publicação desta matéria.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Cobilândia

Casal é detido com cinco pistolas e quase 1 kg de "supermaconha" em Vila Velha

Publicado em 17/04/2026 às 08:30
Polícia Militar apreende cinco armas e drogas em Cobilândia, Vila Velha
Polícia Militar apreende cinco armas e drogas em Cobilândia, Vila Velha Divulgação | Polícia Militar

Um casal foi detido e cinco armas de fogo, além de drogas, foram apreendidas por militares da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar durante uma ação no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (16).

Segundo a PM, equipes da Força Tática receberam informações do Serviço de Inteligência da unidade de que um indivíduo estaria comercializando armas de fogo e iria receber armamentos em frente à própria residência. Diante da denúncia, os policiais montaram um cerco e abordaram um casal suspeito.

Com eles, foram apreendidos:

  • 865 gramas de skank (variação de maconha com alto valor comercial);
  • 84 gramas de crack;
  • 175 gramas de maconha;
  • três balanças de precisão;
  • R$ 10 em espécie;
  • Cinco pistolas — duas de calibre 9mm, duas da marca Beretta e uma da marca Taurus;
  • Além de dez carregadores.

Todo o material apreendido e o casal foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional. A Polícia Civil foi procurada para informar quais procedimentos foram adotados em relação aos suspeitos. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Trânsito

Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória

Publicado em 17/04/2026 às 06:35

Uma colisão envolvendo dois carros foi registrado na manhã desta sexta-feira (17), na Avenida Jerônimo Monteiro, nas proximidades da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória.

De acordo com as imagens feitas pela reportagem da TV Gazeta, um dos veículos ficou com a traseira danificada. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica da colisão e nem sobre feridos. 

Inicialmente, um dos carros chegou a ficar parado na pista central, causando interdição. No entanto, o veículo já foi retirado da via e colocado na calçada, liberando o tráfego no local.

A Guarda Municipal de Vitória foi procurada e, assim que houver mais detalhes, o texto será atualizado. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Veja vídeo

Carro invade imóvel em acidente no bairro Santa Mônica em Guarapari

Publicado em 16/04/2026 às 18:43

Um carro invadiu um imóvel inabitado no bairro Santa Mônica, em Guarapari, na Região Metropolitana da Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (16). Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que o veículo sai da pista e atinge a porta de vidro do local. Após isso, o carro bateu em uma coluna da estrutura. (Veja acima) 

Segundo a Polícia Militar, o homem que conduzia o veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas afirmou que havia ingerido bebida alcoólica, além de ter apresentado sinais visíveis de embriaguez. Ele ficou ferido e foi socorrido por uma ambulância do Samu/192 e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. 


A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Guarapari e que não possui mais detalhes sobre a possível autuação do condutor.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Fiscalização

Radares instalados na Rodovia José Sette vão começar a operar em Cariacica

Publicado em 16/04/2026 às 18:22
Novos radares na Rodovia José Sete, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá.
Novos radares na Rodovia José Sette, entre Alto Lage e o Terminal de Itacibá. Carlos Alberto Silva

Os radares instalados na Rodovia Governador José Henrique Sette (ES 080), no sentido Alto Lage e Itacibá, em Cariacica, vão começar a operar nos próximos dias. 


De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a previsão é que entrem em funcionamento em cerca de duas semanas, mas o início da operação ainda depende de liberações de órgãos reguladores, como o Inmetro.


O departamento esclareceu que o ponto é considerado crítico e registra grande fluxo de veículos, com motoristas trafegando em alta velocidade, principalmente no sentido de descida. Segundo o órgão, a instalação de quebra-molas não é indicada para o local, e por isso a alternativa adotada foi o uso de equipamentos eletrônicos para controle de velocidade.


A velocidade máxima permitida no trecho será de 40 km/h. O DER-ES orienta que os motoristas respeitem a sinalização e redobrem a atenção ao trafegar pela rodovia.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Sistema Transcol

Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra

Publicado em 16/04/2026 às 15:53
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Ônibus afundou em trecho em obras e ficou preso em rua na Serra Leitor | A Gazeta

Um ônibus do Sistema Transcol ficou preso após afundar com as rodas em um trecho em obras na Rua Violeta, no bairro Feu Rosa, na Serra, na Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (16).


Segundo a GVbus, o veículo trafegava pela via quando o pavimento afundou ao passar pelo local. O ônibus foi retirado pouco depois. "Como não estava em operação, não havia passageiros no coletivo. Também não houve feridos nem registro de avarias, uma vez que o ônibus trafegava em velocidade reduzida", informou a GVbus.


Procurada, a Prefeitura da Serra informou que a obra é de responsabilidade da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). A Cesan, por sua vez, também foi questionada. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Praça do Hi-Fi

Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória

Publicado em 16/04/2026 às 14:15
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória Leitor A Gazeta

Dois homens foram baleados durante um tiroteio na Praça do Hi-Fi, no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Um dos feridos relatou que foi atingido ao tentar proteger a companheira dos disparos. Já um jovem de 18 anos, apontado como um dos autores dos tiros, também acabou ferido.

A Polícia Militar informou que uma guarnição realizava ponto-base na praça quando ouviu diversos disparos de arma de fogo vindos da arquibancada, entre o campo de futebol e a quadra poliesportiva.

Os militares solicitaram apoio e seguiram até o local, onde receberam a informação de que os suspeitos haviam fugido em direção ao Campo do Ouro Preto, no sentido do mangue. Durante as buscas, os policiais avistaram dois indivíduos correndo para dentro da área de mangue.

Ao tentarem realizar a abordagem, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Foi realizada uma saturação na região, mas nenhum suspeito foi localizado naquele momento.

Durante o atendimento da ocorrência, um homem informou que havia sido atingido no braço esquerdo. Ele relatou que não conseguiu identificar os autores dos disparos e que foi baleado ao tentar proteger a companheira.

Os policiais prestaram os primeiros socorros para conter o sangramento, e a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

No local, foram recolhidas 15 cápsulas de calibre .380 e um projétil.

Jovem baleado e preso

Posteriormente, uma equipe da PM foi acionada para verificar a informação de que um indivíduo havia procurado ajuda no bairro Goiabeiras, também em Vitória, afirmando que um amigo teria sido baleado. No endereço indicado, os policiais localizaram um suspeito, de 18 anos, em posse de uma pistola, um revólver, munições e cápsulas deflagradas.

Durante a abordagem, o jovem confessou ser o autor dos disparos relacionados à ocorrência da Praça do Hi-Fi e afirmou que foi ao local para atacar desafetos. Segundo ele, houve revide, ocasião em que também foi atingido por um tiro.

Devido ao ferimento, o suspeito também foi encaminhado ao HEUE, onde permaneceu sob escolta policial.

A Polícia Civil informou que o jovem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito. Ele será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Violência contra a mulher

Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia

Publicado em 16/04/2026 às 13:23

Uma mulher de 37 anos foi agredida e teve a motocicleta roubada pelo ex-companheiro, de 35, no bairro Monte Sinai, em Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (15). A vítima relatou à Polícia Militar (PM) que o suspeito arrombou a porta da residência, invadiu o imóvel e tentou levar a moto e uma caixa de som, que, segundo ela, seriam trocadas por drogas.

Ainda de acordo com a mulher, ao tentar impedir a ação, ela foi agarrada pelo pescoço e jogada no meio da rua. Para se defender, a vítima atingiu o homem com uma faca, causando um ferimento na testa. Mesmo ferido, o suspeito conseguiu fugir levando a motocicleta.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Marilândia. Até o momento, o suspeito não foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Litoral Sul

Motociclista é encontrado ferido às margens de rodovia em Anchieta

Publicado em 16/04/2026 às 11:18
Um motociclista de 37 anos foi socorrido após sofrer um acidente na localidade de Subaia, na ES 060, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (19). No hospital, a mulher da vítima contou para a Polícia Militar que o marido havia saído de Rio Novo do Sul e estava indo para casa quando ocorreu o acidente.
Segundo a polícia, a dinâmica do fato é desconhecida. No local, eles encontraram a vítima recebendo socorro de uma ambulância do Serviço Médico Móvel de Urgência (Samu/192). Os socorristas disseram que o homem foi encontrado caído às margens da via, sem sinais de sua motocicleta nas proximidades. Os militares contam que realizaram uma varredura na área, porém não localizaram a moto.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que, nos acidentes sem mortes, é necessário que haja interesse da vítima em registrar uma ocorrência para que o fato seja apurado pelas autoridades competentes.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
“Balcão de Apate”

PF faz operação em Cariacica contra fraude no Farmácia Popular

Publicado em 16/04/2026 às 11:00
Unidade da Farmácia Popular
Operação mira fraude no programa Farmácia Popular Ministério da Saúde/Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação “Balcão de Apate”, com o objetivo de combater desvios no Programa Farmácia Popular, em Cariacica, na Grande Vitória.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Vitória, em endereços ligados aos investigados.

De acordo com as investigações, um dos suspeitos aparecia como principal beneficiário dos medicamentos distribuídos gratuitamente pelo programa. Já outro concentrava mais de 70% das dispensações (entrega de medicamentos aos pacientes) registradas.

A apuração indica possível simulação de vendas inexistentes para justificar a retirada de medicamentos, o que pode ter causado prejuízo superior a R$ 200 mil aos cofres públicos.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam diversas receitas médicas do tipo azul e de controle especial em branco — muitas já assinadas — além de um celular, que será submetido à perícia.

Crimes investigados

Os envolvidos podem responder, em tese, por estelionato contra a União e inserção de dados falsos em sistemas públicos.

Origem do nome da operação

O nome “Balcão de Apate” faz referência à figura da mitologia grega associada à fraude e ao engano deliberado, em alusão ao esquema investigado, que envolveria a inserção de dados fictícios no sistema do programa.

Sobre o Farmácia Popular

O Programa Farmácia Popular é uma política pública do governo federal voltada à ampliação do acesso a medicamentos essenciais, especialmente para o tratamento de doenças crônicas, com oferta gratuita ou subsidiada em farmácias credenciadas.


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Redação de A Gazeta

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