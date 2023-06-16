Chocolates Garoto confirma mudanças no Serenata de Amor; entenda

Serenata de amor: wafer recheado com creme de castanha Crédito: Vitor Jubini

CBN Vitória, na manhã da última quinta-feira (15). O bombom Serenata de Amor, da Garoto , é um dos patrimônios dos capixabas, junto com o Convento da Penha e a moqueca. Mas quem fala do produto frequentemente acrescenta que ele "não é o mesmo de antigamente". E isso é verdade! A informação foi confirmada pelo diretor da fábrica da Garoto no Espírito Santo, Michey Piantavinha, em entrevista à rádiona manhã da última quinta-feira (15).

"É óbvio que ele sofreu ajustes em relação ao produto da década de 1980 e 90, mas é parte do processo de competitividade do mercado brasileiro. A gente tem que se ajustar" Michey Piantavinha - diretor da fábrica Garoto no Espírito Santo

O diretor, que está na Garoto desde a década de 1990, diz, contudo, que a diferença não é tão grande quanto as pessoas pensam e permitiu atingir um novo perfil de consumidor. "Posso garantir que não é uma diferença tão gritante assim. Eu sou um 'dinossauro' da Garoto e a gente sabe muito bem o que foi alterado."

A primeira justificativa da Garoto para as mudanças é mercadológica, ou seja, os concorrentes mais diretos começaram a fazer alterações e, para não ficar para trás, a Garoto precisou acompanhar.

A segunda tem a ver com a qualidade que o produto chega até o consumidor e ela inclui as alterações na embalagem, que não é mais feita de plástico com alumínio retorcido nas pontas, chamadas de "orelhinhas".

"O Serenata com orelhinhas nos trazia muitos problemas nos pontos e venda. São produtos vendidos avulso. (As embalagens) ficavam abertas, trazia problemas de infestação, o bombom ficava murcho", lembra.



Com a troca pela embalagem plástica selada, a empresa conseguiu garantir que o produto ficasse protegido do meio externo e, assim, checasse melhor e mais crocante para os clientes finais.

Por conta das alterações, o produto deixou de ser classificado como bombom e passou a entrar na classificação de wafer. Enquanto chocolates e produtos fabricados com ele estão sujeitos à alíquota de 5% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o wafer paga 0% dessa tributação. Essa simples mudança na classificação do produto tem um potencial enorme de gerar economia para os cofres das indústrias.



De acordo com o diretor, porém, não foi essa a motivação principal. "(As questões de alíquota tributária) são consequência. A mudança originalmente foi para garantir a crocância", apontou. Outra vantagem da nova embalagem, sem as orelhinhas, é que ela é totalmente reciclável.