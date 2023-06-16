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De bombom para wafer

Chocolates Garoto confirma mudanças no Serenata de Amor; entenda

Segundo o diretor da fábrica Garoto no Espírito Santo, foram feitas alterações sutis no produto desde antes da venda da empresa  para a Nestlé, há 21 anos
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

16 jun 2023 às 15:31

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 15:31

Serenata de amor: wafer recheado com creme de castanha
Serenata de amor: wafer recheado com creme de castanha Crédito: Vitor Jubini
O bombom Serenata de Amor, da Garoto, é um dos patrimônios dos capixabas, junto com o Convento da Penha e a moqueca. Mas quem fala do produto frequentemente acrescenta que ele "não é o mesmo de antigamente". E isso é verdade! A informação foi confirmada pelo diretor da fábrica da Garoto no Espírito Santo, Michey Piantavinha, em entrevista à rádio CBN Vitória, na manhã da última quinta-feira (15).
"É óbvio que ele sofreu ajustes em relação ao produto da década de 1980 e 90, mas é parte do processo de competitividade do mercado brasileiro. A gente tem que se ajustar"
Michey Piantavinha - diretor da fábrica Garoto no Espírito Santo
O diretor, que está na Garoto desde a década de 1990, diz, contudo, que a diferença não é tão grande quanto as pessoas pensam e permitiu atingir um novo perfil de consumidor. "Posso garantir que não é uma diferença tão gritante assim. Eu sou um 'dinossauro' da Garoto e a gente sabe muito bem o que foi alterado."

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A primeira justificativa da Garoto para as mudanças é mercadológica, ou seja, os concorrentes mais diretos começaram a fazer alterações e, para não ficar para trás, a Garoto precisou acompanhar.
A segunda tem a ver com a qualidade que o produto chega até o consumidor e ela inclui as alterações na embalagem, que não é mais feita de plástico com alumínio retorcido nas pontas, chamadas de "orelhinhas".
"O Serenata com orelhinhas nos trazia muitos problemas nos pontos e venda. São produtos vendidos avulso. (As embalagens) ficavam abertas, trazia problemas de infestação, o bombom ficava murcho", lembra.
Com a troca pela embalagem plástica selada, a empresa conseguiu garantir que o produto ficasse protegido do meio externo e, assim, checasse melhor e mais crocante para os clientes finais. 
Por conta das alterações, o produto deixou de ser classificado como bombom e passou a entrar na classificação de wafer. Enquanto chocolates e produtos fabricados com ele estão sujeitos à alíquota de 5% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o wafer paga 0% dessa tributação. Essa simples mudança na classificação do produto tem um potencial enorme de gerar economia para os cofres das indústrias.
De acordo com o diretor, porém, não foi essa a motivação principal. "(As questões de alíquota tributária) são consequência. A mudança originalmente foi para garantir a crocância", apontou. Outra vantagem da nova embalagem, sem as orelhinhas, é que ela é totalmente reciclável.
Chocolates Garoto confirma mudanças no Serenata de Amor

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