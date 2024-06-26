Nestlé troca 'Garoto' por 'Guri' em barra de chocolate; motivo é nobre

A Nestlé, empresa de alimentos e bebidas, decidiu trocar a embalagem de uma linha de produtos no Rio Grande do Sul, o que deve colaborar diretamente com o trabalho da ONG Habitat para a Humanidade, que promove a reconstrução de casas após o desastre no Estado gaúcho. Pela primeira vez em 95 anos, o chocolate Garoto, de Vila Velha, terá o nome alterado em um tipo de barra, e passará temporariamente a se chamar Guri – termo tipicamente gaúcho. O produto será vendido somente no Estado gaúcho.
Proprietária da Garoto, a Nestlé informou que a edição limitada da barra de chocolate ao leite estará disponível nos pontos de venda a partir e julho. A fábrica, localizada na Glória, em Vila Velha, é uma das 10 maiores no setor de chocolates do mundo e pioneira no mercado de caixas de bombons no país, contando com um portfólio de mais de 80 produtos.
A troca de Garoto por Guri foi idealizada no início de 2024 para celebrar as tradições gaúchas durante a Semana Farroupilha. A edição especial, no entanto, foi redesenhada pela empresa e ganhou um novo propósito: além da celebração ao sentimento gaúcho, prestar assistência a quem necessita.
A marca promete reverter parte das vendas para a ONG Habitat para a Humanidade, que trabalhará na reconstrução de casas que precisam de reparos emergenciais. O número de mortes nas enchentes no Rio Grande do Sul subiu para 178, conforme a última atualização da Defesa Civil do Estado. A quantidade de pessoas desaparecidas caiu para 34. A tragédia climática atingiu 478 municípios gaúchos, afetando mais de 2 milhões de pessoas.