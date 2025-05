Na Curva da Sereia

Mais três quiosques ‘Asa Delta’ serão inaugurados este mês em Vila Velha

Espaços devem abrir as portas até o fim de maio com capacidade para atender 500 pessoas simultaneamente

A Curva da Sereia, na Praia da Costa , vai ganhar mais três quiosques “Asa Delta” revitalizados até o fim de maio. Três de seis estruturas na orla de Vila Velha foram entregues no início de abril . Agora, até o fim deste mês, outra etapa de obras deve ser concluída para inauguração dos novos espaços. >

“A previsão de conclusão desse serviço da concessionária de gás é a próxima sexta-feira (9). A partir daí, preciso de 15 dias para instalar meus equipamentos e, depois disso, inauguramos”, disse Guilherme, em conversa com A Gazeta nesta terça-feira (6).>

Assim como os quiosques entregues em abril, duas das três estruturas vão funcionar de maneira integrada e uma independente. Ao todo, de acordo com Guilherme, cerca de 500 pessoas vão poder ser atendidas de forma simultânea com o funcionamento integral dos três novos quiosques em espaço de quase 600 metros quadrados.>

Funcionamento

Iniciada após uma decisão judicial que determinou a desocupação dos espaços em meio a uma série de reclamações da vizinhança, a reforma contemplou melhorias no entorno dos quiosques, deque com acesso direto à praia e a construção de banheiros.>

As estruturas, situadas às margens da Avenida Antônio Gil Veloso, contam com pelo menos dois banheiros femininos e um masculino para uso dos clientes.>

Reclamações antigas

Antes das reformas, os quiosques “Asa Delta” eram alvo de reclamações da vizinhança na Praia da Costa. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, uma Ação Civil Pública (ACP) tramitava na Justiça desde 1997, com embasamento do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e da Associação de Moradores da Praia da Costa (AMPC), sobre o funcionamento dos espaços. >