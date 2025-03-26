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Na Praia da Costa

De cara nova, quiosques 'Asa Delta' têm data para abrir em Vila Velha

Reestruturação contemplou melhorias no entorno dos espaços, deque com acesso direto à praia e construção de banheiros

Publicado em 26 de Março de 2025 às 14:10

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

26 mar 2025 às 14:10
Obras nos quiosques
Obras de revitalização nos quiosques da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Os quiosques conhecidos como “Asa Delta”, instalados na orla da Praia da Costa, em Vila Velha, serão reinaugurados no primeiro final de semana de abril. Fechados desde junho de 2024, os seis quiosques tinham previsão para reabertura no fim de fevereiro, entretanto, devido a ajustes nas instalações de gás, uma prorrogação foi necessária, segundo Guilherme Rodrigues, diretor da IG Alimentos, concessionária dos espaços.
Iniciada após uma decisão judicial que determinou a desocupação dos espaços em meio a uma série de reclamações da vizinhança, a reforma contemplou melhorias no entorno dos quiosques, deque com acesso direto à praia e a construção de banheiros.
“Agora, só estamos pela instalação da estrutura de gás. Feito isso, estaremos abertos no primeiro final de semana de abril. Se tudo correr bem, abriremos na sexta-feira, dia 4”, disse Guilherme.
As estruturas, situadas às margens da Avenida Antônio Gil Veloso, contam com pelo menos dois banheiros femininos e um masculino para uso dos clientes. Três dos quiosques, os mais próximos à Avenida Champagnat, serão integrados para funcionarem como um espaço único. Enquanto isso, os demais quiosques vão funcionar de maneira independente.
Em relação ao funcionamento, já está definido que os quiosques serão abertos todos os dias da semana, em horário que ainda será ajustado pela gestão. Após a abertura, os quiosques independentes terão capacidade para atendimento simultâneo de 100 a 150 clientes. Já os três integrados poderão atender mais de 400 pessoas.

Vagas de emprego

Obras nos quiosques
Deque de madeira vai dar acesso direto à praia Crédito: Carlos Alberto Silva
Para a abertura, a gestora dos quiosques está em busca de profissionais para atuação em postos como garçom, caixa, cozinheiro e ajudante de cozinha. As oportunidades são para contratação imediata. Os interessados podem deixar currículo no canteiro das obras ou, então, enviar o material com as experiências para o e-mail [email protected].
➤ Requisitos: experiência comprovada nas funções; disponibilidade de horário (inclusive aos finais de semana), capacidade para trabalho ágil e em equipe.
➤ O que é ofertado: salário compatível com o mercado; vale-transporte; alimentação no local e ambiente de trabalho dinâmico.

Reclamações antigas

Antes das reformas, os quiosques "Asa Delta" eram alvo de antigas reclamações da vizinhança na Praia da Costa. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, uma Ação Civil Pública (ACP) tramitava na Justiça desde 1997, com embasamento do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e da Associação de Moradores da Praia da Costa (AMPC), sobre o funcionamento dos espaços.
Após determinação judicial que decidiu pela desocupação, o Executivo municipal realizou a licitação para concessão dos espaços, sendo a IG Sabor Alimentos a vencedora do certame e agora responsável pelo “desenvolvimento, implantação, comercialização e manutenção dos quiosques para atendimento das necessidades e conveniências de consumo dos usuários da orla”, como detalha a prefeitura. O valor da concessão, conforme licitação, foi de R$ 6,5 mil por quiosque, sendo um total mensal de R$ 39 mil, totalizando R$ 468 mil anualmente.

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