De cara nova, quiosques 'Asa Delta' têm data para abrir em Vila Velha

Obras de revitalização nos quiosques da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Iniciada após uma decisão judicial que determinou a desocupação dos espaços em meio a uma série de reclamações da vizinhança, a reforma contemplou melhorias no entorno dos quiosques, deque com acesso direto à praia e a construção de banheiros.

“Agora, só estamos pela instalação da estrutura de gás. Feito isso, estaremos abertos no primeiro final de semana de abril. Se tudo correr bem, abriremos na sexta-feira, dia 4”, disse Guilherme.

As estruturas, situadas às margens da Avenida Antônio Gil Veloso, contam com pelo menos dois banheiros femininos e um masculino para uso dos clientes. Três dos quiosques, os mais próximos à Avenida Champagnat, serão integrados para funcionarem como um espaço único. Enquanto isso, os demais quiosques vão funcionar de maneira independente.

Em relação ao funcionamento, já está definido que os quiosques serão abertos todos os dias da semana, em horário que ainda será ajustado pela gestão. Após a abertura, os quiosques independentes terão capacidade para atendimento simultâneo de 100 a 150 clientes. Já os três integrados poderão atender mais de 400 pessoas.

Vagas de emprego

Deque de madeira vai dar acesso direto à praia Crédito: Carlos Alberto Silva

[email protected]. Para a abertura, a gestora dos quiosques está em busca de profissionais para atuação em postos como garçom, caixa, cozinheiro e ajudante de cozinha. As oportunidades são para contratação imediata. Os interessados podem deixar currículo no canteiro das obras ou, então, enviar o material com as experiências para o e-mail

➤ Requisitos: experiência comprovada nas funções; disponibilidade de horário (inclusive aos finais de semana), capacidade para trabalho ágil e em equipe.

➤ O que é ofertado: salário compatível com o mercado; vale-transporte; alimentação no local e ambiente de trabalho dinâmico.

Reclamações antigas

Antes das reformas, os quiosques "Asa Delta" eram alvo de antigas reclamações da vizinhança na Praia da Costa. Segundo a Prefeitura de Vila Velha , uma Ação Civil Pública (ACP) tramitava na Justiça desde 1997, com embasamento do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e da Associação de Moradores da Praia da Costa (AMPC), sobre o funcionamento dos espaços.