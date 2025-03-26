Fábrica de Ideias vai virar sala de crise e base da Guarda de Vitória

Fábrica de Ideias Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo a administração municipal, o espaço atualmente é utilizado como garagem para mais de 80 viaturas da Guarda de Vitória. Ele será reestruturado para integrar diversas secretarias municipais, conforme a prefeitura, visando a otimização da segurança pública, mobilidade urbana e serviços urbanos. A proposta inclui a instalação de um centro tecnológico equipado com inteligência artificial e análise de dados para monitoramento da cidade em tempo real.

Está prevista para a nova estrutura um Data Center, equipamentos de computação, controle de acessos e um videowall para o acompanhamento das atividades urbanas. O objetivo é reunir as operações de diferentes secretarias em um único espaço, permitindo uma gestão integrada e maior eficiência na tomada de decisões.

Sala de crise

Outro ponto do projeto é a instalação de uma sala de crise que deve integrar órgãos municipais, como:

Secretaria de Segurança Urbana (SEMSU);

Secretaria de Trânsito e Infraestrutura Urbana (SETRAN);

Secretaria Central de Serviços (CENTRAL);

Secretaria de Meio Ambiente (SEMMAM);

Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (SEDEC);

Defesa Civil;

Central de Serviços.

Lançamento do edital na terça-feira (25) Crédito: Divulgação PMV

"O objetivo é que sejam reunidos, no mesmo espaço, os sistemas de todas as secretarias municipais para um acompanhamento em tempo real da cidade em todas suas nuances. Serão utilizadas as 1.138 câmeras, já instaladas por toda a capital e que, atualmente, são administradas na Central de Monitoramento da Guarda de Vitória (ciom). A previsão é que chegue a 2.500 a serem replicadas por todos os setores envolvidos", diz o comunicado divulgado pela prefeitura.

O projeto também prevê a criação de novas salas para setores administrativos da Guarda de Vitória, atualmente instalados em um prédio alugado, no bairro Forte São João, também na Capital.