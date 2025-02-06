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Orla de Vila Velha

Novos quiosques da Praia da Costa têm prazo de entrega e vagas de emprego

Fechados em junho de 2024, espaços estão na fase de acabamento e instalações elétricas; veja para onde enviar currículo para concorrer a um dos postos de trabalho

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 15:35

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

06 fev 2025 às 15:35
Obras nos quiosques
Obras de revitalização dos quiosques da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Com nova estrutura após três meses em reformas, os seis quiosques conhecidos como "Asa Delta" poderão ser entregues até o fim de fevereiro na orla da Praia da Costa em Vila Velha, com nova gestão, período de funcionamento atualizado e 70 novos postos de trabalho.
Fechados em junho de 2024 após uma decisão judicial, os espaços já têm mais de 80% das obras concluídas e, atualmente, estão na fase de acabamento e instalações elétricas. Em conversa com A Gazeta na manhã desta quinta-feira (6), Guilherme Rodrigues, gestor da IG Sabor Alimentos, concessionária que é a nova responsável pelos quiosques, explicou os detalhes para a retomada das atividades no município canela-verde.
“Nossa previsão é concluir as obras em aproximadamente vinte dias. Estamos na fase de finalização, acabamentos e detalhes de elétrica com a EDP (concessionária de energia). São seis quiosques, sendo que os três mais próximos à Avenida Champagnat serão integrados, funcionando como se fosse um único espaço”, sinalizou Guilherme.
Novos quiosques da Praia da Costa têm prazo de entrega e vagas de emprego
Os demais quiosques vão funcionar de maneira independente e, em todos, serão instalados pelo menos dois banheiros femininos e um masculino para uso dos clientes. Em relação ao funcionamento, já está definido que os quiosques serão abertos de segunda a segunda, em horário que ainda será ajustado pela gestão. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, os espaços devem começar a funcionar no início de março.
“Em relação ao horário, ainda não cravamos, pois vamos fazer isso de acordo com a demanda de atendimento”, disse o diretor da IG Alimentos.
Em pleno funcionamento, os quiosques independentes terão capacidade para atendimento simultâneo de 100 a 150 clientes. Já os três integrados poderão atender mais de 400 pessoas.

Oportunidades de emprego

Obras nos quiosques
Deques de madeira com acesso para a Praia da Costa também são instalados no local Crédito: Carlos Alberto Silva
Para a abertura, a gestora dos quiosques já está em busca de profissionais para atuação em postos como garçom, caixa, cozinheiro e ajudante de cozinha. Ao todo, são 70 oportunidades para contratação imediata. Os interessados podem deixar currículo no canteiro das obras ou, então, enviar o material com as experiências para o e-mail [email protected].

Vagas nos quiosques da Praia da Costa

➤ Garçom (30 vagas)
➤ Ajudante de cozinha (15 vagas)
➤ Bartender (10 vagas)
➤ Cozinheiro (10 vagas)
➤ Caixa (5 vagas)

Requisitos: experiência comprovada nas funções; disponibilidade de horário (inclusive aos finais de semana), capacidade para trabalho ágil e em equipe.

O que é ofertado: salário compatível com o mercado; vale-transporte; alimentação no local e ambiente de trabalho dinâmico.

Reclamações antigas

Antes das reformas, os quiosques "Asa Delta" eram alvo de antigas reclamações da vizinhança na Praia da Costa. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, uma Ação Civil Pública (ACP) tramitava na Justiça desde 1997, com embasamento do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e da Associação de Moradores da Praia da Costa (AMPC), sobre o funcionamento dos espaços.
Após determinação judicial que decidiu pela desocupação, o Executivo municipal realizou a licitação para concessão dos espaços, sendo a IG Sabor Alimentos a vencedora do certame e agora responsável pelo “desenvolvimento, implantação, comercialização e manutenção dos quiosques para atendimento das necessidades e conveniências de consumo dos usuários da orla”, como detalha a prefeitura.

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