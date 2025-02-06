Obras de revitalização dos quiosques da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Com nova estrutura após três meses em reformas, os seis quiosques conhecidos como "Asa Delta" poderão ser entregues até o fim de fevereiro na orla da Praia da Costa em Vila Velha , com nova gestão, período de funcionamento atualizado e 70 novos postos de trabalho.

A Gazeta na manhã desta quinta-feira (6), Guilherme Rodrigues, gestor da IG Sabor Alimentos, concessionária que é a nova responsável pelos quiosques, explicou os detalhes para a retomada das atividades no município canela-verde. Fechados em junho de 2024 após uma decisão judicial , os espaços já têm mais de 80% das obras concluídas e, atualmente, estão na fase de acabamento e instalações elétricas. Em conversa comna manhã desta quinta-feira (6), Guilherme Rodrigues, gestor da IG Sabor Alimentos, concessionária que é a nova responsável pelos quiosques, explicou os detalhes para a retomada das atividades no município canela-verde.

“Nossa previsão é concluir as obras em aproximadamente vinte dias. Estamos na fase de finalização, acabamentos e detalhes de elétrica com a EDP (concessionária de energia). São seis quiosques, sendo que os três mais próximos à Avenida Champagnat serão integrados, funcionando como se fosse um único espaço”, sinalizou Guilherme.

Your browser does not support the audio element. Novos quiosques da Praia da Costa têm prazo de entrega e vagas de emprego

Os demais quiosques vão funcionar de maneira independente e, em todos, serão instalados pelo menos dois banheiros femininos e um masculino para uso dos clientes. Em relação ao funcionamento, já está definido que os quiosques serão abertos de segunda a segunda, em horário que ainda será ajustado pela gestão. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, os espaços devem começar a funcionar no início de março.

“Em relação ao horário, ainda não cravamos, pois vamos fazer isso de acordo com a demanda de atendimento”, disse o diretor da IG Alimentos.

Em pleno funcionamento, os quiosques independentes terão capacidade para atendimento simultâneo de 100 a 150 clientes. Já os três integrados poderão atender mais de 400 pessoas.

Oportunidades de emprego

Deques de madeira com acesso para a Praia da Costa também são instalados no local Crédito: Carlos Alberto Silva

Para a abertura, a gestora dos quiosques já está em busca de profissionais para atuação em postos como garçom, caixa, cozinheiro e ajudante de cozinha. Ao todo, são 70 oportunidades para contratação imediata. Os interessados podem deixar currículo no canteiro das obras ou, então, enviar o material com as experiências para o e-mail [email protected]

Vagas nos quiosques da Praia da Costa ➤ Garçom (30 vagas)

➤ Ajudante de cozinha (15 vagas)

➤ Bartender (10 vagas)

➤ Cozinheiro (10 vagas)

➤ Caixa (5 vagas)



Requisitos: experiência comprovada nas funções; disponibilidade de horário (inclusive aos finais de semana), capacidade para trabalho ágil e em equipe.



O que é ofertado: salário compatível com o mercado; vale-transporte; alimentação no local e ambiente de trabalho dinâmico.



Reclamações antigas

Antes das reformas, os quiosques "Asa Delta" eram alvo de antigas reclamações da vizinhança na Praia da Costa. Segundo a Prefeitura de Vila Velha , uma Ação Civil Pública (ACP) tramitava na Justiça desde 1997, com embasamento do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e da Associação de Moradores da Praia da Costa (AMPC), sobre o funcionamento dos espaços.