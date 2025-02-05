Os detalhes sobre o novo helicóptero de R$ 29 milhões do Notaer no ES

A aeronave é a quinta da frota do Notaer e atenderá ocorrências em todo o Estado Crédito: Hélio Filho/Secom

A aeronave, batizada de Harpia 9, atenderá operações policiais, resgates e auxiliará no transporte de pacientes em estado grave, por meio de acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), em todo o território capixaba. Moderna, a aeronave Airbus H130 custou mais de R$ 29 milhões aos cofres públicos, conforme extrato do contrato divulgado no Diário Oficial do Estado em outubro do ano passado (veja abaixo).

Os detalhes sobre nova aeronave de R$ 29 milhões do Notaer no ES Crédito: Diário Oficial do ES

Monomotor, mais espaçoso, com capacidade para transportar uma maca e assentos para dois pilotos, o novo helicóptero do Notaer é considerado um dos modelos mais modernos do mundo.

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De acordo com o Notaer, o helicóptero H130, fabricado pela gigante francesa Airbus Helicopters, "é um helicóptero monoturbina leve de última geração. Apesar de tecnologicamente avançado, sua filosofia operacional é semelhante aos modelos Esquilo/H125, utilizados há mais de três décadas pelo Notaer, o que reduz significativamente o tempo de adaptação de pilotos, mecânicos e operadores aerotáticos, que já estão aptos a operar o equipamento em benefício da sociedade. A aeronave tem capacidade para transportar cinco passageiros e dois pilotos", informou a instituição.

Para o governador Renato Casagrande (PSB), o novo helicóptero contribuirá com a sociedade capixaba.

"A nova aeronave vai reforçar a frota e deve ser mais utilizada no transporte de pacientes e na captação de órgãos, trazendo mais agilidade e ajudando a salvar vidas. Também servirá para operações da área da Segurança Pública para que a gente possa seguir melhorando nossos indicadores e colocar o Estado entre os mais seguros do país" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), durante entrega de nova sede administrativa e helicóptero para o Notaer Crédito: Governo do ES

De acordo com o governo do Estado, a construção da sede administrativa, entregue com a nova aeronave, faz parte de um conjunto de intervenções para melhorar a estrutura do Notaer, dentro do programa "Estado Presente em Defesa da Vida. Estão em andamento as obras de ampliação do hangar de aeronaves e a reforma e ampliação do pátio. O investimento total é de R$ 7,5 milhões, e a previsão de entrega de ambas as estruturas é para o segundo semestre deste ano", informou o governo.

De acordo com apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o Notaer possui, ao todo, cinco aeronaves e realiza cerca de 40 “missões” mensais em todo o território capixaba, sendo a maioria para transporte aeromédico. O grupamento conta com 55 servidores, incluindo 24 pilotos.

“Todas as missões de segurança pública, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, policiamento, combate a incêndios, fiscalização ambiental, aeromédico, transporte de passageiros, de tropa, tudo que uma aeronave puder fazer — e ela pode fazer —, o Notaer tem feito nesses 33 anos (de história)”, afirmou o tenente-coronel Quintella, chefe do Notaer.