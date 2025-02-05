PMs do ES vão para as ruas com câmera nas fardas até o fim de fevereiro

Câmera em farda de policial militar Crédito: Reprodução

A quantidade de policiais que sairão às ruas com as câmeras não está definida, uma vez que depende dos turnos dos agentes e do recarregamento da bateria, que não dura 24 horas. O prazo anterior para a implantação dos aparelhos era o fim de 2024, mas, segundo o governo capixaba, foi necessário realizar mais testes, o que levou o início da utilização dos equipamentos para o primeiro semestre deste ano.

De acordo com a Sesp, esses testes têm sido feitos internamente em duas unidades da Polícia Militar: BPTran e 12ª Companhia Independente, localizada em Jardim Camburi, Vitória. O objetivo desses treinamentos é determinar a melhor forma de uso e aprimoramento da tecnologia, visando a uma expansão futura, com previsão de contratação de mais aparelhos ainda em 2025.



Ainda segundo a pasta, estão sendo finalizados os protocolos padrão para o uso dos equipamentos. A Polícia Científica, por exemplo, conduz um estudo que vai definir como será realizada a análise pericial das imagens para fins de instrução criminal.

Estudos são acompanhados pelo MPES e DPES

Para coordenar a implantação das bodycams, a Sesp montou um grupo de trabalho com um cronograma com atividades técnicas e construção de protocolos a partir de uma portaria emitida pelo governo do Estado. As atividades desempenhadas são acompanhadas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES).

A Sesp afirma que esses estudos prévios são extremamente importantes, pois avaliam a interoperabilidade das câmeras com os sistemas do Ciodes e das bases operacionais das forças de segurança que utilizarão os equipamentos, bem como com o ecossistema tecnológico atual, que inclui comunicação via rádio, recursos de vídeo, reconhecimento facial, entre outros.

O grupo de trabalho instituído para a condução do projeto-piloto tem até o início de maio para finalizar o estudo que vai balizar as futuras contratações, inclusive definindo o melhor formato de aquisição dos equipamentos, se haverá compra dos aparelhos ou locação, e a quantidade total de câmeras, para atender ao efetivo das forças de segurança.

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