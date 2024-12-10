Como vão funcionar as câmeras nas fardas da PM do ES? Veja vídeo

Câmeras corporais estão cada vez mais presentes no dia a dia das polícias ao redor do mundo. O objetivo delas é garantir a integridade física dos agentes e também dos cidadãos abordados nas ruas.

Mas, afinal, como esses equipamentos funcionam? Qual o impacto disso na segurança da sociedade? O que vai mudar durante uma abordagem policial?

As câmeras corporais locadas pelo Estado têm autonomia de 12 horas contínuas de gravação com áudio, armazenam até 60 gigabytes de dados e são monitoradas em tempo real.





Quando a câmera é acoplada à farda, a gravação é iniciada na hora, mas em uma menor qualidade para economizar dados.





Quando a abordagem é realizada, o militar precisa acionar o botão de evidência, o que faz o aparelho captar imagem e som com maior qualidade.





Em relação ao armazenamento dos dados, testes são feitos entre o Estado e a empresa responsável pelos equipamentos para definir a forma mais prática e segura para conservação das imagens.

O processo até o início da operação

Anunciadas em fevereiro de 2023 pelo governador Renato Casagrande (PSB), as câmeras corporais passam por teste de gravações, armazenamento e tempo de funcionamento antes de passarem a ser utilizadas no dia a dia pelos agentes de segurança pública.

Os equipamentos são locados de uma empresa de tecnologia do Norte do Brasil. A expectativa é que as 200 câmeras comecem a funcionar no primeiro semestre de 2025, por policiais do Batalhão de Trânsito (BPTran) e da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, instalada em Jardim Camburi , Vitória. O prazo anterior era o fim deste ano, mas, como os aparelhos ainda dependem da finalização dos testes, houve a necessidade de adiar o início de seu sua utilização, de acordo com o governo do Estado

Segundo Guilherme Pacífico, subsecretário de Comando e Inovação do Estado, um grupo de trabalho atua para que os protocolos de acionamento e funcionamento das câmeras sejam definidos antes da operação nas ruas.

“A tecnologia tem uma sintonia com as diretrizes do Ministério da Justiça [...] e o Espírito Santo dá o seu pontapé no projeto-piloto sendo testado pela Polícia Militar em dois ambientes”, frisa o subsecretário. "A ideia é que, diante do treinamento policial e respeito aos direitos humanos, comportamentos inadequados sejam extintos para uma melhor interação entre o profissional de segurança e os cidadãos”.

Estado fez a locação de 200 câmeras para serem usadas pela Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira

Segundo Bruno Lamas, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, a implementação das câmeras nas fardas reflete investimentos no que há de mais inovador no serviço público para a melhoria da segurança e da qualidade de vida da população.

“O Espírito Santo é o lugar da pesquisa e é o segundo Estado do Brasil que mais investe em ciência. É o Estado que, per capita, tem o maior investimento em inovação e tecnologia do país”, afirma Lamas.

Secretária de Estado de Segurança Pública (Sesp) informa que os equipamentos serão utilizados por turnos, sendo 100 em uso nas ruas e outros 100 em carregamento.

“A regulamentação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (portaria 648/2024) prevê a possibilidade de a gravação ser automaticamente configurada para responder a determinadas ações, eventos, sinais específicos ou geolocalização, por acionamento remoto ou por acionamento pelos próprios policiais, conforme regulamentação de cada Estado. Durante o projeto-piloto, todas as formas de acionamento das câmeras serão testadas para verificar sua viabilidade e eficiência”, pontua a Sesp.

Modelo similar ao de São Paulo

O modelo de câmeras a ser implementado no Espírito Santo é similar ao utilizado em São Paulo desde 2020. Naquele Estado, desde a instalação dos equipamentos nas fardas, a letalidade de policiais e de cidadãos abordados tem registrado queda, como mostram números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o estudo divulgado no último ano, a queda foi observada principalmente nas ações dos batalhões que passaram a adotar as câmeras.