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'Maratoma': personal comemora 33 anos em 33 bares com amigos em Vila Velha

Yuri Mota reuniu 16 amigos e grupo andou cerca de oito quilômetros, de Itapuã até a Praia da Costa, parando em todos os estabelecimentos que tinham bebida para cumprir a meta

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 11:50

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

26 nov 2024 às 11:50
Se você passou entre Itapuã e Praia da Costa, em Vila Velha, no último sábado (22), pode ter se deparado com um grupo de 17 pessoas andando pelas ruas, com abadá e copo na mão, com uma caixinha de som e muita animação. Eram todos amigos do personal trainer Yuri Mota, que estava comemorando 33 anos e decidiu inovar: a meta era ir a 33 estabelecimentos para "tomar uma", numa verdadeira "maratoma" de cerca de oito quilômetros. 
O grupo aproveitou para registrar a chegada em cada estabelecimento e juntou tudo em um vídeo, que já ultrapassou as 150 mil visualizações no TikTok (confira acima). Eles passaram por bares, restaurantes, distribuidoras, padarias e até uma barbearia. "Onde a gente podia beber, a gente foi", contou o personal.
A ideia surgiu recentemente. Yuri disse que estava conversando com um amigo e tentando pensar no que faria para comemorar os 33 anos. "Ele me mandou um vídeo de um cara que tinha ido de bar em bar. Achei a ideia bacana, mas pensei que a logística ia ficar difícil. Como sou personal, pensei em irmos andando, em uma maratona, então demos o nome de 'maratoma'. Um amigo fez o logotipo, o outro confeccionou o abadá, montei um grupo e todos toparam", detalhou.
"Reuni o útil ao agradável: juntar os amigos, fazer algo diferente e fazer exercício físico ainda"
Yuri Mota - Personal trainer
O ponto de partida foi a casa de Yuri, em Itapuã. De lá, eles começaram a ir nas distribuidoras do bairro. "Fizemos um roteiro inicial, mas no caminho a gente olhava e aproveitava o que tinha. Já na Praia da Costa, a gente foi agregando mais amigos. Fiquei feliz porque todos toparam a ideia, foram até o final comigo, uma demonstração de amizade mesmo", comentou. 
Yuri Mota fez até abadá para a
Yuri Mota fez até abadá para a "maratoma", e afilhado dele entrou na onda usando a blusa personalizada Crédito: Yuri Mota
Até os donos dos estabelecimentos entraram na onda e apareceram no vídeo. "A gente ia passando e as pessoas perguntavam, a gente ganhou até cerveja de brinde. Em todos os lugares fomos muito bem recebidos."
A cada estabelecimento eles tomavam de um a dois copos de cerveja. "No final do vídeo minha dicção já tinha ido com Deus", brincou o personal. E por incrível que pareça, não foi a ressaca o maior "sintoma" do dia seguinte. "Foi a dor na panturrilha mesmo, de tanto que andamos."

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