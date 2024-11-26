'Maratoma': personal comemora 33 anos em 33 bares com amigos em Vila Velha

Se você passou entre Itapuã Praia da Costa , em Vila Velha , no último sábado (22), pode ter se deparado com um grupo de 17 pessoas andando pelas ruas, com abadá e copo na mão, com uma caixinha de som e muita animação. Eram todos amigos do personal trainer Yuri Mota, que estava comemorando 33 anos e decidiu inovar: a meta era ir a 33 estabelecimentos para "tomar uma", numa verdadeira "maratoma" de cerca de oito quilômetros.

O grupo aproveitou para registrar a chegada em cada estabelecimento e juntou tudo em um vídeo, que já ultrapassou as 150 mil visualizações no TikTok (confira acima). Eles passaram por bares, restaurantes, distribuidoras, padarias e até uma barbearia. "Onde a gente podia beber, a gente foi", contou o personal.

A ideia surgiu recentemente. Yuri disse que estava conversando com um amigo e tentando pensar no que faria para comemorar os 33 anos. "Ele me mandou um vídeo de um cara que tinha ido de bar em bar. Achei a ideia bacana, mas pensei que a logística ia ficar difícil. Como sou personal, pensei em irmos andando, em uma maratona, então demos o nome de 'maratoma'. Um amigo fez o logotipo, o outro confeccionou o abadá, montei um grupo e todos toparam", detalhou.

"Reuni o útil ao agradável: juntar os amigos, fazer algo diferente e fazer exercício físico ainda" Yuri Mota - Personal trainer

O ponto de partida foi a casa de Yuri, em Itapuã. De lá, eles começaram a ir nas distribuidoras do bairro. "Fizemos um roteiro inicial, mas no caminho a gente olhava e aproveitava o que tinha. Já na Praia da Costa, a gente foi agregando mais amigos. Fiquei feliz porque todos toparam a ideia, foram até o final comigo, uma demonstração de amizade mesmo", comentou.

Yuri Mota fez até abadá para a "maratoma", e afilhado dele entrou na onda usando a blusa personalizada Crédito: Yuri Mota

Até os donos dos estabelecimentos entraram na onda e apareceram no vídeo. "A gente ia passando e as pessoas perguntavam, a gente ganhou até cerveja de brinde. Em todos os lugares fomos muito bem recebidos."