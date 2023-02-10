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Segurança

Casagrande anuncia câmeras em uniformes de policiais penais; PMs serão os próximos

Governador do ES afirmou nesta sexta que ainda não há prazos para implantação dos dispositivos, mas que um estudo nesse sentido já está sendo realizado
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

10 fev 2023 às 15:37

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 15:37

Arthur Lira na Vitória Stone Fair se reúne com o o governador do ES, Renato Casagrande, e outros políticos do ES como o deputado federal Evair de Melo
Renato Casagrande, governador do ES Crédito: Fernando Madeira
A instalação de câmeras nos uniformes de profissionais da área de segurança no Espírito Santo vai começar neste mês com os agentes penitenciários, e posteriormente, chegará aos policiais militares. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande (PSB) nesta sexta-feira (10).
A assinatura de portaria de regulamentação do uso de câmeras corporais no sistema prisional foi realizada na tarde desta sexta.  Os policiais penais farão o uso das câmeras em ocorrências de contenção e intervenção nos presídios. A partir deste mês, 70 equipamentos serão disponibilizados às 36 unidades prisionais, bem como para a Diretoria de Segurança Penitenciária (DSP) e Diretoria de Operações Táticas (DOT).
Em entrevista pela manhã, o chefe do Executivo capixaba informou que ainda não há prazos para implantação dos dispositivos, mas que um estudo nesse sentido já está sendo realizado.
"Nós estamos já estudando, orçando, vendo a tecnologia. Vamos começar com os agentes penitenciários, policiais penais, mas também vamos, com certeza, avançar para os policiais militares. Não tem um prazo definido ainda, mas o objetivo é esse"
Renato Casagrande (PSB) - Governador do ES
Ainda segundo o governador, não será necessário um teste. “Já está comprovado no Brasil que deu resultado. Então não é teste. Mas nós vamos começar porque também é a cultura que a gente tem junto aos policiais.”
Câmeras que serão usadas em uniformes de policiais penais no ES
Câmeras que serão usadas em uniformes de policiais penais no ES Crédito: Rodrigo Araujo/Governo-ES
De acordo com o secretário de Estado da Justiça, André Garcia, com o uso das câmeras se espera reduzir o número de denúncias e reclamações sobre a atuação dos servidores. “A ferramenta é, sem sombra de dúvida, uma forte aliada para a proteção do policial penal durante o exercício de suas atividades, sendo também capaz de inibir ou minimizar o uso da força, o que contribui para uma solução mais pacífica dos conflitos”.
A ferramenta será utilizada por policiais penais que atuam nas unidades prisionais como chefes de equipe, além dos responsáveis pelas escoltas e unidades especializadas. As câmeras corporais, uma aquisição de cerca de R$ 230 mil, têm memória interna de 32 gigas e localização por GPS, resolução de imagem de 2.0 megapixels, sensor de gravidade 3D e autonomia de até 100 horas de gravação de vídeo e áudio.
No ano passado, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) chegou a ingressar com uma ação civil pública, com pedido de liminar, para que equipamentos de rastreamento em áudio e vídeo fossem instalados em viaturas e uniformes de agentes de segurança civil e militar.

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