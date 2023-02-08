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Leonel Ximenes

Pena de morte? O perfil das crianças e adolescentes assassinados no ES

Estado registrou, no ano passado, uma média de mais de um homicídio contra menores a cada quatro dias

Públicado em 

08 fev 2023 às 16:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Maus-tratos a crianças e adolescentes têm aumento de 21% no país.
Das 79 jovens assassinatos, a maioria é do sexo masculino Crédito: Reprodução/Fundação Abrinq
O Brasil, oficialmente, não tem pena de morte, mas parece que a pena capital está sendo aplicada, silenciosamente, a muitos jovens do Espírito Santo - pobres e da periferia em sua maioria, é claro. O Estado registrou, em 2022, 79 homicídios de crianças e adolescentes, havendo uma média de pouco mais de um crime a cada quatro dias, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança (Sesp). E os adolescentes são os que mais morrem.
As informações foram processadas pela Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) no biênio 2021-2022.
De acordo com o colegiado, a partir dos dados da Sesp, foi possível verificar que a idade que lidera as ocorrências foi a de 17 anos, com 30 casos, seguida pela de 16 anos (21) e a de 15 anos (16).

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“É justamente nessa faixa etária de 15 a 17 anos que adolescentes, especialmente de regiões vulneráveis, são cooptados pelo tráfico de drogas”, analisa Bahiense. “Eles estão em áreas onde não há oportunidades de estudo e de trabalho. Com isso, mesmo com a família intercedendo, alguns deles são seduzidos pela suposta vida fácil no crime.”
Das 79 vítimas de assassinatos, a maioria é do sexo masculino: 68 garotos (86% do total) contra 11 garotas (14% do total).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES Danilo Bahiense Segurança Pública tráfico de drogas Crianças Adolescente
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