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Concorrência desleal

Operação contra contrabando mira produtos ilegais em lojas de Vitória

Segundo a Receita Federal, este tipo de operação é feita com frequência e, por mês, materiais apreendidos somam cerca de R$ 1,5 milhão

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 12:32

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

26 nov 2024 às 12:32
Uma operação realizada pela Receita Federal, com apoio da Polícia Civil, Guarda Municipal de Vitória e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), surpreendeu proprietários de duas lojas na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, na manhã desta terça-feira (26). O foco da ação foi a apreensão de mercadorias falsificadas, produtos sem a devida regulamentação e itens importados ilegalmente, muitos deles vindos da China.
O fotojornalista Ricardo Medeiros, de A Gazeta, esteve no local e registrou o momento em que sacos de mercadorias foram recolhidos das lojas. Entre os itens apreendidos estavam principalmente capinhas de celular e outros produtos eletrônicos vendidos a preços abaixo do mercado. Segundo a Anatel, diversos materiais apreendidos não possuíam a regulamentação exigida para entrada e venda no Brasil. 
Segundo apuração do repórter Kaíque Dias, da TV Gazeta, uma das lojas já foi alvo da Receita Federal em outra operação e todos os produtos foram apreendidos, na ocasião. Em relação às apreensões desta terça, os proprietários terão oportunidade de apresentar a documentação referente aos produtos. Caso isso não aconteça, nada será devolvido.
A Receita Federal afirmou que realiza operações frequentes como essa para combater o contrabando e a importação ilegal. Por mês, as apreensões destes produtos somam cerca de R$ 1,5 milhão, principalmente em eletrônicos e celulares. A prática de comercialização de mercadorias irregulares gera impacto negativo na economia nacional ao estimular a concorrência desleal.

Operação da Receita mira mercadorias ilegais em duas lojas do Centro de Vitória

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