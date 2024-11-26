Operação contra contrabando mira produtos ilegais em lojas de Vitória

O fotojornalista Ricardo Medeiros, de A Gazeta, esteve no local e registrou o momento em que sacos de mercadorias foram recolhidos das lojas. Entre os itens apreendidos estavam principalmente capinhas de celular e outros produtos eletrônicos vendidos a preços abaixo do mercado. Segundo a Anatel, diversos materiais apreendidos não possuíam a regulamentação exigida para entrada e venda no Brasil.

Segundo apuração do repórter Kaíque Dias, da TV Gazeta, uma das lojas já foi alvo da Receita Federal em outra operação e todos os produtos foram apreendidos, na ocasião. Em relação às apreensões desta terça, os proprietários terão oportunidade de apresentar a documentação referente aos produtos. Caso isso não aconteça, nada será devolvido.



A Receita Federal afirmou que realiza operações frequentes como essa para combater o contrabando e a importação ilegal. Por mês, as apreensões destes produtos somam cerca de R$ 1,5 milhão, principalmente em eletrônicos e celulares. A prática de comercialização de mercadorias irregulares gera impacto negativo na economia nacional ao estimular a concorrência desleal.