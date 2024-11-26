Pai é preso por estuprar durante anos e engravidar a filha em Piúma

Um homem de 43 anos foi preso na última segunda-feira (25) em Piúma , Litoral Sul do Espírito Santo, suspeito de ter estuprado a filha, atualmente com 21 anos. Os abusos teriam começado quando a menina tinha 11 anos e foram até os 19. Devido aos estupros cometidos pelo pai, segundo a Polícia Civil, a vítima acabou engravidando dele quando tinha 17 anos. Na delegacia, o suspeito confessou o crime e que parou de abusar da filha quando parou de beber.

Segundo o delegado de Piúma, Vitor Alano, o caso foi denunciado na última quinta-feira (21) pela vítima e pela mãe dela. A garota teve o bebê – a criança tem quatro anos.

"Ela contou que os abusos começaram aos 11 anos, de madrugada em casa, e hoje tem uma filha de 4 anos. Ela contou que, durante o tempo em que era abusada, era ameaçada de morte pelo pai e que ele falava que também mataria a mãe caso ela contasse para alguém" Vitor Alano - Delegado de Piúma

A mãe da vítima, segundo a Polícia Civil, disse que somente soube do crime quando a filha saiu de casa. Um mandado de prisão foi expedido e cumprido na segunda-feira, quando o homem foi preso em sua residência. O delegado disse que o homem confessou que bebia muito e, por conta disso, os abusos aconteciam.

“Quando ela engravidou, ele disse a ela para contar que foi um namorado e chegou a pedir que a menina abortasse. Mesmo após a criança nascer, ele a monitorava para que não contasse o crime para ninguém. Ela resolveu alugar uma casa e sair”, disse o delegado.