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Durante vistoria

Bombeiro civil morre soterrado em obra de tubulação em Boa Esperança

Obra da Cesan foi paralisada e a companhia afirmou acompanhará de perto o desdobramento do caso junto à empresa que realizava o serviço

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 13:44

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 fev 2025 às 13:44
Local onde aconteceu o acidente de trabalho em Boa Esperança
Local onde aconteceu o acidente de trabalho em Boa Esperança Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um bombeiro civil de 42 anos morreu soterrado quando estava inspecionando uma obra no bairro Vila Tavares, em Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento em que Leandro Francisco da Silva Andrade entrou em um buraco escavado, parte da via cedeu com terra e placas de asfalto.
Leandro era funcionário de uma empresa que estava realizando a escavação. O Corpo de Bombeiros constatou a morte e fez a remoção do corpo da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) também foi acionado para a ocorrência.
Segundo a Prefeitura de Boa Esperança, o profissional estaria sem o equipamento de proteção. Geralmente, quem atua na área utiliza uma grade para um eventual deslizamento de terra. A Defesa Civil Municipal foi vistoriar o local.
Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento. A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre a ocorrência para a Polícia Militar, mas não obteve retorno, até o momento.
A obra no local é para a colocação de tubulações de esgoto da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). Em nota, o órgão disse que recebeu “com muita tristeza a informação do falecimento de um trabalhador de uma empresa terceirizada responsável pela obra, que já foi acionada e está prestando assistência à família”. A companhia disse ainda que "a obra foi paralisada e a companhia acompanhará de perto o desdobramento do caso junto à empresa responsável”.
A empresa Upmix Concreto, que realizava o serviço, disse que lamenta a morte do funcionário e que está prestando assistência à família. O proprietário está se direcionando para Boa Esperança para obter mais informações sobre o acidente.

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