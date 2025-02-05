Pintor é morto e crianças são atingidas por disparos durante ataque em Colatina

Polícia esteve no local para onde foram levadas crianças baleadas em Colatina Crédito: Wilson Rodrigues

Um homem identificado como Thiago Henrique Moreira, de 43 anos, foi executado a tiros no fim da tarde de terça-feira (4) no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima foi alvejada enquanto andava de moto. Duas meninas, ambas de oito anos, que brincavam em uma praça próxima ao local, acabaram atingidas por disparos e foram levadas para o Hospital São José, na mesma cidade. O suspeito do crime, de 15 anos, foi apreendido pela Polícia Militar horas depois, nesta quarta (5).

A reportagem de A Gazeta esteve na unidade hospitalar e apurou que uma delas foi baleada no pé, enquanto a outra foi atingida na barriga. As duas foram socorridas por populares e pelo Corpo de Bombeiros. Já o homem morto trabalhava como pintor e era conhecido no bairro onde ocorreu o crime.

Até às 20h55, as crianças seguiam em atendimento no Hospital São José, quando uma delas estava em cirurgia para retirar um projétil que estava alojado no pé. A outra deve ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 24 horas, quando devem começar a tirar a sedação para ver a reação dela, segundo o relato de uma familiar.

Adolescente confessa crime

Após publicação desta matéria, na manhã desta quarta-feira (5), a Polícia Militar disse, em nota, que durante patrulhamento no bairro, moradores identificaram o autor do crime para os policiais, que conseguiram localizar o suspeito, um adolescente de 15 anos. Segundo a PM, os agentes o encontraram em um apartamento, perto de uma academia. O menor não esboçou reação e confessou ser o autor dos disparos que mataram o pintor e que atingiram as crianças na praça. O rapaz disse que agiu sozinho e dispensou a arma em uma área de mata durante a fuga.

Ainda conforme a PM, o adolescente relatou que foi motivado por um desentendimento que teve com a vítima, citando que no dia anterior eles brigaram e, segundo ele, Thiago teria tentado matá-lo com um revólver calibre 32. Os dois tiveram um novo conflito, pois, conforme afirmou o menor, Thiago estaria devendo a ele uma quantia, fruto de venda de drogas.

Em nota, a Polícia Civil informou que o adolescente conduzido à Delegacia Regional de Colatina foi autuado por ato infracional análogo ao crime de homicídio e duas tentativas de homicídio. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).