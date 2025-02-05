Mulher é presa por suspeita de assassinar companheiro a tiros em Viana

Policiais da Divisão de Homicídio estiveram no local do crime em Marcílio de Noronha, Viana Crédito: Daniel Marçal

Uma mulher de 35 anos foi presa na noite de terça-feira (4) suspeita de assassinar o próprio companheiro a tiros, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana . Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que, após o crime, Schaiany Bandeira Cordeiro Rocha relatou aos policiais que era alvo constante de ameaças e agressões por parte da vítima. O homem assassinado foi identificado como Fabrício Lima Borges, de 34 anos.

Pessoas próximas ao casal relataram ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, que eles estavam juntos havia dois anos e viviam um relacionamento conturbado, marcado por idas e vindas. Aos policiais, a mulher detida afirmou ainda que fazia acompanhamento psicológico em razão das ameaças e agressões sofridas. O casal tem uma filha, de aproximadamente dois anos.

Schaiany Bandeira Cordeiro Rocha, de 35 anos, presa após matar o companheiro em Viana Crédito: Reprodução

A dinâmica do crime

De acordo com relato de vizinhos, o homem teria passado a noite na casa dela e saído na manhã de terça (4). Porém, quando retornou ao local, horas mais tarde, ocorreu uma nova discussão entre os dois. Após pedir para que ele fosse embora, a mulher teria sido ameaçada com uma faca. O boletim de ocorrência da Polícia Militar detalha o que a suspeita relatou ter ouvido do companheiro: "Eu vou te matar", teria dito Fabrício para a companheira.

A mulher afirmou que, diante da ameaça, ela pegou uma arma que pertenceu ao falecido marido, morto em um acidente de trânsito, e efetuou quatro disparos contra Fabrício. Ainda segundo o boletim de ocorrência, dois tiros atingiram o homem. Uma enfermeira aposentada que mora próximo ao local do crime chegou a tentar socorrer a vítima após o ocorrido, mas o indivíduo não sobreviveu.

O que diz a Polícia Civil

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Civil informou que Schaiany Bandeira Cordeiro Rocha, conduzida à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuada em flagrante por homicídio e encaminhada ao sistema prisional.

O corpo de Fabrício foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Mulher detida segue presa

Em audiência de custódia realizada no fim da manhã desta quarta-feira (5), a juíza Raquel de Almeida Valinho decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou seja, Schaiany deve seguir presa. A magistrada entendeu que a liberdade da mulher "se mostra temerária" e "coloca em risco a ordem pública".