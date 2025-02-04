Adolescente é detido suspeito de agredir e estuprar ex-namorada de 16 anos na Serra

Uma adolescente de 16 anos passou por momentos desesperadores causados pelo ex-namorado, de 17 anos, nesta segunda-feira (3). A jovem contou à Polícia Militar que chegava em casa, em um município da Serra , quando o ex saiu de trás de um caminhão, onde estava escondido esperando por ela. O jovem a coagiu a o deixar entrar e, na residência, ele a agrediu e estuprou. Os nomes dos envolvidos e do bairro não estão sendo divulgados considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Mesmo não estando mais juntos, o suspeito tinha ciúmes em relação à ex-namorada. A vítima disse à corporação que, devido ao sentimento possessivo, ele queria olhar o celular dela, por desconfiar de outro relacionamento.

Como ela negou, o rapaz de 17 anos começou a segurá-la forte pelos braços e punhos, quebrando três unhas de gel da ex. Ele ainda jogou a menina contra a parede algumas vezes e depois a levou à força para o quarto.

“Segundo a adolescente, o ex-namorado pediu para que ela tirasse toda a roupa e ficasse nua. Em seguida, foi jogada na cama, teve o pescoço apertado, além de receber um tapa no rosto. Na sequência, a menor disse que foi estuprada”, frisou a PM, em nota.

Após conseguir fugir, ela correu pela casa, e ele chegou a perseguir-lá, mas a jovem conseguiu se trancar em outro quarto. No cômodo, ligou pedindo ajuda para um primo. Ao tentar sair do local, de acordo com relatos à PM, ela acabou de frente, novamente, com o ex, que pegou um facão na cozinha e o celular dela.

Por temer que o familiar da adolescente chegasse, o rapaz foi embora. “Quando a guarnição chegou no local, o menor estava novamente na casa da adolescente, pois o pai da menina, ao tomar conhecimento dos fatos, ligou para o ex-namorado da filha”, informou a polícia.