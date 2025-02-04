Noiva se ajoelha em votos no casamento e viraliza: 'Prometo ser submissa'

O momento dos votos de uma noiva durante o próprio casamento viralizou nas redes sociais. Melissa Dantas Caldeira Fiuza, de 18 anos, se ajoelhou e declarou ser submissa ao marido, Lucas Caldeira Fiuza, de 21 anos. A cena postada nas redes sociais no início de janeiro e, na tarde desta segunda-feira (3), tinha quase quatro milhões de visualizações e cerca de 42 mil comentários.

A cerimônia foi realizada em uma igreja presbiteriana na cidade natal da noiva, Aimorés, Minas Gerais, no dia 21 de dezembro de 2024. Atualmente, o casal mora em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo e também município onde o noivo nasceu.

Nas imagens, Melissa aparece ajoelhada, segurando a mão esquerda do noivo, e diz: "Eu pra sempre me submeterei a você Lucas. Pra sempre te respeitarei. Pra sempre te honrarei como o cabeça do nosso lar. E nenhum plano de Satanás irá prosperar no nosso casamento porque Deus será o alicerce desse matrimônio e nada que me faça deixar de ser a esposa", iniciou, complementando, na sequência:

"Uma mulher como a de Provérbios 31, 'eu serei essa esposa que edifica e nutre a casa enquanto eu te sigo e enquanto você segue a Cristo'. Essa será a única coisa que faremos na nossa casa. Eu prometo e declaro que serei uma esposa submissa a você enquanto permanecemos fazendo a obra de Deus" Melissa Dantas Caldeira Fiuza - Noiva, de 18 anos

Com o alcance da publicação, internautas se dividiram em relação ao discurso feito pela noiva. Grande parte das pessoas comentou, achando exagerado e criticando a submissão e o papel da mulher. "Parece eu pedindo empréstimo no banco"; "A diva ultrapassou o limite da humilhação"; "Cristianismo ou humilhação com dependência emocional?"

Já outros, elogiaram a postura e viram a atitude como uma prova de amor. "Linda atitude, tenho certeza que vocês irão ser muito felizes"; "Votos perfeitos, o mais lindo que já presenciei"; "Maturidade e valores não tem a ver com idade. Parabéns ao casal!".

Declaração de noiva causou polêmica nas redes sociais Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Mesmo com a grande quantidade de comentários negativos, a jovem garantiu que não se deixa abalar com as críticas e pretende servir de exemplo para outras mulheres. "A minha vontade é que meninas que perderam a esperança de casar, que não querem mais e que estão sendo destruídas vejam que ainda existe esperança de ter um casamento bom. A gente sempre escuta que o lugar da mulher é onde ela quiser, mas eu estou dentro da minha casa, cuidando do meu marido e eu sou criticada, sendo que eu quero que as mulheres se inspirem em mim", relatou a jovem.

Jovem começou a namorar aos 12 anos

O casal se conheceu durante um acampamento religioso na cidade de Fundão, na Região Metropolitana de Vitória, em 2019. Na época, Melissa tinha 12 anos e Lucas 16. Foram cinco anos de relacionamento, entre trocas de mensagens, pedido de namoro para o pai e pedido de casamento, até o dia da cerimônia.

O casamento foi em Minas e o casal mora em Barra de São Francisco Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Lucas é empreendedor individual e trabalha vendendo peixes. Segundo ele, os dois trocaram telefones e desde então não pararam mais de se falar por mensagens.

"Eu peguei o número dela, quando a gente já estava se despedindo do acampamento. A gente se conheceu mesmo foi pelo WhatsApp. Depois de três meses a gente se viu de novo, mas eu tive que esperar ela fazer 15 anos e na festa de aniversário dela pedir presencialmente autorização para o pai dela para a gente namorar", comentou Lucas.

Os dois pontuaram que, desde o início, pensaram em se casar e os planos começaram a sair do papel quando Melissa foi pedida em noivado em 2023. A ideia era que a jovem se casasse após completar 18 anos e a data foi marcada para dezembro de 2024.

Segundo Melissa, o discurso no dia do casamento começou a ser planejado seis meses antes do casamento e foi feito em completo segredo.

"Eu não contei para ninguém o que eu ia fazer. Me inspirei em um vídeo de uma mulher que fez algo parecido nos Estados Unidos e pensei: a gente só casa uma vez mesmo', então aproveitei a oportunidade porque é o que eu acredito mesmo. Eu acredito muito na bíblia, então não tive nenhuma vergonha " Melissa Dantas Caldeira Fiuza - Noiva, de 18 anos

A jovem relatou que percebeu que tanto o noivo quanto os convidados ficaram muito emocionados. "Revendo o vídeo hoje, se na hora eu já soubesse eu reagiria de outra forma, mas eu fiquei em choque total. Ela está se submetendo a mim porque é um princípio bíblico. Meu princípio é amar ela, morrer por ela, e isso eu já prometi várias vezes", pontuou o noivo.

Lidando com as críticas

De início, os noivos disseram que receberam apenas comentários positivos de todos os convidados que estavam presentes. "Muita gente nos procurou depois do casamento para falar que acharam uma cerimônia diferente, marcante, dizendo que se emocionaram bastante. Então, até quando eu postei as reações foram positivas porque eu ainda estava na nossa bolha cristã. Mas depois foi repercutindo mais e surgiram as críticas, até então eu não tinha escutado nenhuma. Muita gente levou para o lado da humilhação, e a gente não viu assim", destacou a jovem.

Noiva submissa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Sobre a escolha das palavras na hora dos votos, Melissa disse que se sentiu confiante e acredita que os comentários negativos sejam de pessoas que não conseguem entender a realidade do casal.



"Eu consigo ver que muitas das mulheres que fizeram comentários negativos foram traídas, deixadas de alguma forma, mães solteiras, mulheres agredidas. Muitas mulheres desejando o mal, que meu marido me traia. Mas nenhuma crítica tem me afetado. A gente acredita que muitos casamentos não funcionam porque a mulher é muito orgulhosa, ela quer controlar tudo mas o homem foi criado para ser líder, ele foi criado primeiro. Eu resolvi dizer aquelas palavras porque a bíblia diz que a mulher é submissa ao marido. Não quer dizer que eu sou inferior ou que ele é superior a mim. O Lucas é a cabeça da nossa família, ele que tem a última decisão. O Lucas me faz sentir amada, protegida, admirada. Eu escolhi ser submissa a ele e nós somos submissos a Deus", afirmou.

Agora o casal pretende construir uma família e servir de exemplo nas redes sociais para outros jovens. "Quero ter uns cinco filhos e, agora, não pretendo fazer faculdade. A gente não imaginava que ia viralizar dessa forma, então agora eu quero aproveitar e mostrar a nossa rotina, mostrar que nós somos um casal feliz e é isso que qualquer um entra no meu perfil vai ver", finalizou.