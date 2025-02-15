6 dicas para proteger o seu apartamento ao viajar no carnaval

Quem mora em apartamento e vai deixá-lo desocupado ao viajar deve ter alguns cuidados para garantir a segurança e a manutenção do imóvel Crédito: Shutterstock

E para conseguir aproveitar a viagem, é essencial deixar as preocupações para trás. Quem mora em uma casa sempre busca se precaver na hora de deixar o imóvel por um período mais longo e o mesmo vale para quem mora em apartamento. Quem vai deixar o imóvel desocupado nesse período deve ter alguns cuidados para garantir a segurança e a manutenção da unidade, além de evitar imprevistos durante e após a viagem.

Para conscientizar sobre a importância desses cuidados, a vice-presidente do segmento de administração de condomínios da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Patrícia Sperandio, defende que as administradoras e os síndicos podem, inclusive, divulgar essas orientações por meio dos canais de comunicação dos condomínios.

Além disso, antes de sair para viajar é importante fazer uma lista com todas essas medidas, para ficar com a consciência tranquila.

“Fazer o checklist é essencial para que a viagem seja organizada, fazendo uma conferência em todo ambiente do apartamento e dos eletros. Dessa forma os riscos são minimizados, principalmente elétricos e hidráulicos”, destaca a gerente geral de Frontoffice do Grupo Condonal, Mirela Fabris Henriques.

Confira algumas das dicas das especialistas para manter o apartamento seguro durante as viagens:

1. Desligue registros e eletrodomésticos

Para evitar acidentes como incêndios e inundações, é importante desligar os registros de água e gás da casa. Além disso, essa medida ainda ajuda a economizar nas contas no fim do mês.

Desligar eletrodomésticos e não deixar carregadores nas tomadas também ajuda a prevenir possíveis incêndios e curtos-circuitos – tendo em vista que durante o verão a ocorrência de tempestades aumenta. Segundo Patrícia, uma exceção que pode ser feita é a geladeira, já que os alimentos que se encontram dentro dela podem perder a qualidade caso seja desligada.

Caso nenhum aparelho fique ligado, Mirela recomenda ainda que os disjuntores também devem ser desligados.

2. Feche janelas e varandas

Para evitar a entrada de poeira, água da chuva, ventos fortes ou até mesmo animais, é recomendado que se deixem as janelas e varandas fechadas enquanto estiver fora do apartamento.

No entanto, Patrícia ressalta que básculas pequenas podem ser deixadas entreabertas para manter o ambiente ventilado, desde que não fiquem próximas a aparelhos eletrônicos e outros materiais que podem ser danificados.

3. Medidas de segurança

Para evitar roubos e invasões, preservando tanto o próprio apartamento quanto o condomínio, os moradores podem adotar algumas precauções além de se certificarem que o apartamento está devidamente trancado.

Segundo Mirela, uma delas é evitar que vizinhos fiquem sabendo do período longo de viagem, além de informar apenas para uma pessoa de confiança e deixar uma cópia da chave com ela – para, em caso de emergência, o proprietário acionar a pessoa para entrar em seu imóvel.

No entanto, Patricia comenta que nem sempre é recomendável deixar a chave com terceiros, mas ela reforça que em nenhuma ocasião o morador deve informar a estranhos que vai se ausentar. Além disso, ela recomenda avisar sobre a viagem apenas para agentes responsáveis pela manutenção do condomínio, como o porteiro ou o síndico, deixando com eles contatos de pessoas de confiança caso haja alguma emergência.

4. Não deixe animais sozinhos

Viagens longas muitas vezes são árduas para os pets e, por isso, muitos escolhem não levá-los. Patrícia destaca que, mesmo em casos de viagens curtas (de um ou dois dias), não é recomendável deixar os animais sozinhos dentro de casa.

Ao invés disso, os donos podem deixá-los na casa de uma pessoa de confiança ou até mesmo nos “hoteizinhos” de pets, que vão poder dar a atenção e o cuidado que eles merecem.

5. Apague luzes e velas

Outra medida que serve tanto para economizar energia como para proteger o apartamento é desligar as luzes e abajures do imóvel. Além disso, velas e incenso também devem ser apagados.

6. Fique atento à limpeza