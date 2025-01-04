A opção de alugar casas e apartamentos por aplicativo passou a ser considerada com a chegada de plataformas digitais que conectam hóspedes a anfitriões Crédito: Shutterstock

O aluguel por aplicativo tem se popularizado no Brasil nos últimos anos. Seja para passar um final de semana, um feriado prolongado ou um período mais longo, casas, apartamentos e até espaços menores como quartos podem ser encontrados para locação.

A opção passou a ser considerada com a chegada de plataformas digitais que conectam hóspedes a anfitriões e caiu no gosto dos brasileiros. Alguns dos motivos que explicam essa adesão é o preço, que costuma ser menor que o dos hoteis, além da possibilidade de encontrar espaços maiores, mais personalizados e com mais utensílios como fogão, geladeira, microondas e fritadeira elétrica, permitindo que o hóspede faça sua própria comida.

Your browser does not support the audio element. 5 coisas que você precisa saber ao alugar casa para temporada em aplicativo

Além disso, a facilidade em colocar a própria casa para alugar também pode ter influenciado o aumento de espaços disponíveis e de pessoas interessadas em se hospedar.

Para o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci/ES), Aurélio Cápua Dallapicula, o aluguel por aplicativo é mais prático para o hóspede, além de ser uma renda extra para o anfitrião.

“O crescimento dos alugueis por temporada em aplicativos reflete a mudança no comportamento dos consumidores, que buscam mais praticidade e personalização. Isso também oferece oportunidades para proprietários diversificarem suas fontes de renda”, afirma.

Apesar do processo para reservar um espaço ser relativamente simples, é importante ter atenção a algumas dicas para que a experiência seja a melhor possível. Por isso, veja 5 coisas que você precisa saber antes de alugar casa por aplicativo:

1. Avalie a localização

Ao programar uma viagem, o primeiro passo é escolher o destino. Porém, diferente de grande parte dos hoteis, que contam com seguranças particulares, as casas e apartamentos anunciados nos aplicativos nem sempre têm a mesma segurança à disposição.

Por isso, o ideal é optar por regiões bem localizadas, com mais movimento e comércio por perto. Uma dica é procurar a localização no mapa e observar se possui farmácias, supermercados ou padarias no entorno.

Além disso, é importe pensar na logística da viagem e levar em conta uma casa que não fique muito distante dos pontos turísticos que serão visitados, para economizar nos gastos com o deslocamento.

2. Observe bem a descrição do anúncio

A descrição do anúncio contém os detalhes de tudo o que o local possui, como roupa de cama, ferro de passar, secador de cabelo e wi-fi. A política de cancelamento, as regras da casa e os horários de check-in e check-out também ficam na descrição, assim como a localização.

Por isso, é importante ler cuidadosamente as informações disponibilizadas. Alguns espaços não fornecem água filtrada ou toalha e roupas de cama, por exemplo. Além disso, não são todas as casas que aceitam pets.

Observe também se as fotos do anúncio mostram tudo o que foi descrito, se são nítidas e estão de acordo com o que está sendo divulgado.

3. Não escolha só pelo preço

Por mais que o valor da diária seja muito significativo na escolha do local, desconfie de preços muito abaixos da média. Para o o presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas Administradoras de Condomínios do Estado do Espírito Santo (Sipces), Gedaias Freire da Costa, essa é uma maneira de evitar frustrações.

"Para não correr o risco do local não ser o imaginado ou não atender a expectativa deve-se evitar ir somente pelo mais em conta. O ideal é seguir uma lógica de preços praticado pelo mercado, para este tipo de locação" afirma.

Nesse sentido, é recomendado fazer uma pesquisa de preço com pelo menos três opções de casas ou apartamentos na mesma região.

4. Veja as avaliações do espaço

Olhar as avaliações que outros hóspedes fizeram é imprescindível na escolha do local. Afinal, você terá acesso a diversos relatos de outras pessoas que estiveram lá. Por isso, para o publicitário Caique Clow, priorizar casas e apartamentos com boas avaliações é o primeiro passo.

"A primeira coisa que eu olho são as avaliações, porque elas dizem muito sobre o lugar e o anfitrião. Nunca deixo de olhar porque elas ajudam a evitar roubadas", destaca.

5. Converse com o anfitrião

Outra dica é entrar em contato com o proprietário, infiormar o horário que pretende chegar e ir embora e sempre manter uma boa comunicação. Normalmente, o anfitrião passa informações pelo bate-papo ao hóspede como a senha do wi-fi e outras instruções mais específicas.

Por isso, é importante sempre estar atento e também ver se há uma flexibilidade em relação aos horários de check-in e check-out.

Dica bônus: atente-se às formas de pagamento

Geralmente, o pagamento pode ser feito via PIX ou cartão de crédito. Porém, os juros normalmente são muito altos em caso de parcelamento. Uma dica é comprar os cartões presente das plataformas, que podem ser encontrados em lojas de conveniência, e parcelar com um juros menor ou até mesmo sem juros.