Saiba o que deve ser levado em conta na hora de avaliar e vender o seu imóvel

Para auxiliar na venda do imóvel é ideal contar com a avaliação de um profissional Crédito: Dmytrenko Vlad | Shutterstock

Decidir vender um imóvel é um passo significativo e, após anos de melhorias e cuidados, é natural questionar quanto realmente vale sua casa ou apartamento. Negociações imobiliárias envolvem grandes quantias e riscos potenciais relacionados às condições estruturais da propriedade. Por isso, buscar uma avaliação precisa é crucial.

Segundo a Norma Técnica NBR14653-1, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), apenas engenheiros civis ou arquitetos estão habilitados a avaliar o valor de mercado e de locação e emitir laudos técnicos necessários. Estes profissionais são capacitados para verificar a estrutura do imóvel, identificando problemas como infiltrações e rachaduras , além de analisar fatores que impactam o bem-estar dos moradores, como iluminação e ventilação.

Diferentemente dos corretores, que facilitam a venda, engenheiros e arquitetos oferecem uma análise técnica mais detalhada. “O engenheiro civil ou arquiteto deve considerar aspectos intrínsecos e extrínsecos da edificação, como padrão de acabamento, estado de conservação localização e estar atento a manifestações patológicas e vícios construtivos que possam impactar no valor do bem”, afirma Murilo Reis, engenheiro civil e especialista em avaliação de imóveis.

A seguir, Murilo Reis dá dicas de como realizar a avaliação e a venda do imóvel. Veja abaixo!

Engenheiros e arquitetos podem garantir a avaliação adequada do imóvel Crédito: Lopolo | Shutterstock

1. Contrate um profissional qualificado

Engenheiros civis e arquitetos são essenciais para garantir uma avaliação precisa e justa do seu imóvel. Eles podem identificar problemas estruturais e avaliar fatores que impactam diretamente no valor de mercado.

2. Verifique as condições estruturais

Antes de colocar o imóvel à venda, é importante realizar uma inspeção detalhada para identificar infiltrações, rachaduras e outros problemas estruturais que possam desvalorizar a propriedade.

3. Considere o estado de conservação e localização

Além da estrutura, fatores como padrão de acabamento , estado de conservação e localização influenciam significativamente o valor do imóvel. Um profissional poderá fornecer uma visão completa e detalhada desses aspectos.