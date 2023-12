Sem quebra-quebra

Personalizar imóveis na planta ajuda a reduzir custos e tempo

Antes mesmo da entrega do imóvel, algumas construtoras permitem a personalização das plantas para deixar os espaços com a cara do morador

3 min de leitura min de leitura

Adquirir uma unidade que permite a personalização da planta antes mesmo da entrega pode agilizar muito processos e até mesmo economizar gastos. (Shutterstock)

Se engana quem pensa que chave na mão é sinônimo de mudança. Muito pelo contrário. A entrega de um apartamento, muitas vezes, pode ser sinônimo de uma nova temporada de obras para adaptar os cômodos às necessidades dos moradores. Por isso, adquirir uma unidade que permite a personalização da planta antes mesmo da entrega pode agilizar muito processos e até mesmo economia nos gastos.

A arquiteta e sócia da New Designer Projetos, Yasmim Durante, explica que um projeto na planta permite modificações mais amplas e evita os posteriores quebra-quebra, barulhos e qualquer outro tipo de transtorno em relação às regras do condomínio para as obras.

“Dependendo da modificação, fica difícil estar morando no apartamento, por conta da poeira, por exemplo. Como arquiteta, eu vejo um apartamento novo como uma tela em branco, que vai ser moldado de acordo com as características únicas da pessoa que vai morar ali. Não é apenas investir num patrimônio, mas também no próprio bem-estar”, pontua.

Como funciona?

A personalização, todavia, não é uma novidade no mercado. Diversas construtoras, inclusive, permitem esse benefício durante a comercialização do imóvel. A Galwan, como explica a arquiteta da empresa, Blenda Coutinho, é uma delas.

Entretanto, é preciso atentar a algumas regras: o imóvel precisa ser adquirido na planta ou ainda no início da construção, para que as alterações entrem no planejamento da construtora.

“Nós informamos ao condomínio considerando o tempo de obra para que ele seja entregue com todas as interferências. É por isso que existe um tempo que permite essa personalização. Até mesmo para que elas sejam analisadas a partir dos critérios técnicos, estéticos e financeiros”, reforça.

Vale de tudo?

Esses processos são iniciados durante a construção e garantem a execução dentro do prazo determinado da obra, como afirma a analista de planejamento da Proeng, Emily Fernandes Pena. Segundo ela, as principais modificações estão relacionadas ao acabamento e às instalações.

“Muitos clientes personalizam as unidades com nichos, detalhamento no gesso liso do apartamento, execução de projeto de iluminação, acréscimo de pontos elétricos, alterações em revestimentos de piso, parede e bancadas”, avalia.

Pensando nisso, a Empar já desenvolve seus projetos pensando nas possíveis personalizações que o cliente pode desejar em um futuro próximo. “Entregamos um piso nivelado, sem distinção entre os cômodos e possibilidade de ampliar a bancada. Fazemos estudos de materiais para que seja possível agradar a maioria dos condôminos”, destaca a diretora da Empar Incorporadora, Camila Menezes.

Quais as vantagens?

Tudo isso porque comprar um imóvel na planta oferece vantagens de pagamento e valorização, como reforça o diretor da RS Construtora, Renato Aboudib Sandri. Além disso, ele também afirma que trabalha com diferentes opções de planta para escolha dos moradores.

“Normalmente, oferecemos até três opções de planta e também de acabamentos para que o cliente possa escolher, durante um período estipulado pela incorporadora por questões do andamento da obra”, frisa.

A diretora de Obras e Projetos na Sólida Empreendimentos, Ana Carolina Morales, afirma que adaptar o layout é uma das principais vantagens. "Isso porque otimizamos espaços e garantimos a compatibilidade com a marcenaria que será instalada posteriormente. Também observamos uma tendência na escolha de revestimentos de grandes formatos e personalizações exclusivas como cubas esculpidas sob medida", finaliza.

Já no Soul For Life, lançamento mais recente da Nazca com a Abaurre, na Praia do Canto, a personalização é uma das suas características. Além das opções de plantas disponíveis, o empreendimento ainda oferece a oportunidade de o futuro morador customizar a planta do seu apartamento, transformando o espaço de acordo com suas preferências, supervisionado pela Construtora Abaurre.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta