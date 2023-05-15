Vai comprar um imóvel na planta? Atenção a esses 7 itens

Esse índice reflete o custo médio por metro quadrado de uma construção. Calculado com base nos custos com mão de obra, materiais e equipamentos, por exemplo, o CUB é atualizado periodicamente e varia de acordo com a inflação e outros fatores do mercado.

Ele também é usado como referência para calcular o valor de um imóvel novo e para ser somado a outros fatores como localização, tamanho e acabamentos, além de ser utilizado para análise de financiamento imobiliário.