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Mercado estável

Custo da construção em baixa pode ser vantajoso para comprar imóvel na planta

Variação estável desde o final de 2022 do índice que define os custos da construção civil permite um planejamento maior para adquirir um imóvel de lançamento
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

04 mai 2023 às 15:49

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 15:49

Planta baixa e em 3D de um imóvel
Ao adquirir um imóvel na planta, é possível ter uma previsão maior das prestações durante a obra e saber se as parcelas irão caber no bolso Crédito: Pixabay
Com uma variação de 0,67% nos últimos seis meses, o custo unitário básico da construção civil (CUB) tem permitido que os preços durante a obra permaneçam estáveis. Com isso, a possibilidade de investir em um imóvel na planta ou em construção fica mais vantajosa para quem vai comprar direto com a construtora, pois permite prestações com uma variação menor de preços.
Atualmente, segundo levantamento realizado mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES), o custo médio do metro quadrado para construir um imóvel está em R$ 2.349,48, uma variação de 0,28% em comparação ao mês anterior.

“Estamos vivendo um momento de estabilidade e de normalização dos custos. Vimos, no ano passado, esse índice chegar à casa dos dois dígitos e, nos últimos meses, o índice chegou a praticamente zero. Para quem vai comprar um imóvel na planta, isso ajuda muito nas prestações durante a obra, uma vez que são corrigidas pelo CUB mensalmente”, avalia o diretor executivo da MGV Engenharia, Manoel Ferreira Neto.
Ainda de acordo com ele, isso significa uma previsão maior das prestações durante a obra e saber se as parcelas irão caber no bolso, ao fazer o planejamento, além da garantia de comprar um imóvel que irá se valorizar com o tempo. “Em Vitória, por exemplo, que tem os terrenos cada vez mais escassos, ao adquirir um imóvel na planta, você garante a valorização do mesmo, já que quando terminar a obra, o valor do metro quadrado estará bem mais alto”, acrescenta.

Valorização

A valorização é um dos pontos interessantes para quem vai comprar um imóvel na planta, segundo o presidente eleito do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapicula.
“Um imóvel na planta em bom local sempre tende a ter boa valorização, principalmente no estilo ‘condomínio fechado’. As construções novas têm a vantagem de terem custos menores que compensarão a venda futura, com boa rentabilidade e retorno do investimento, ainda com a segurança de ter o bem”, afirma.

0,67%

FOI A VARIAÇÃO DO CUB NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Por outro lado, o presidente do Creci-ES afirma que a tendência, mesmo com o índice menores de valorização do CUB, haja a recuperação do índice. No entanto, isso não reduz os ganhos para o proprietário, já que, segundo ele afirma, a tendência do imóvel é se valorizar.
“Como todo investimento, quando aplicamos na baixa e no lugar certo, a tendência de ganho será significativamente superior. Portanto, se a pessoa tiver condições, é interessante optar pela aquisição de imóveis em construção de boa qualidade e ótima localização”, aconselha.

Obra a preço de custo

Entre as vantagens de comprar um imóvel na planta estão também o preço e melhores condições de pagamento quando a incorporação acontece na modalidade de obra a preço de custo, afirma a advogada atuante em Direito Imobiliário Martina Varejão Gomes.
“São duas vantagens muito atrativas aos adquirentes de imóvel na planta. Outras conveniências interessantes são a possibilidade de personalização do bem, que algumas construtoras oferecem, além da valorização do imóvel com o tempo de obra, conforme a localização”, acrescenta.
Mas é importante se atentar à taxa de reajuste das prestações durante a obra, conhecida também como taxa de construção ou de administração. Segundo a advogada, ao comprar e parcelar um imóvel na planta, o contratante deve estar alerta ao índice de atualização das parcelas, o CUB, somado à taxa de juros praticada pela incorporadora.
“Nesse caso, o comprador deve estar ciente da taxa praticada pela construtora durante toda a obra, que irá ser cobrada, geralmente, mês a mês junto com o custo da obra repassado e rateado conforme a fração ideal dos adquirentes”, diz.

Saiba mais

O que é CUB?

O custo unitário básico da construção civil (CUB) é o índice que reflete o custo médio por metro quadrado de uma construção. Ele é calculado com base nos valores de mão de obra, materiais, equipamentos e outros custos necessários para a construção de um imóvel. Esse índice é atualizado periodicamente, levando em consideração a inflação e outras variações do mercado.

Para que ele é usado?

Ele é usado como referência para o cálculo do valor de um imóvel em cosntrução, somado a outros fatores como localização, tamanho e acabamentos. Ele também é utilizado para fins de financiamento imobiliário, uma vez que bancos e instituições financeiras utilizam o valor do CUB para calcular o valor máximo que podem emprestar para a construção de um imóvel.

Qual a sua importância para o mercado imobiliário?

O índice influencia diretamente no preço final de um imóvel novo ou em obras. Se o custo de construção aumenta, o valor do CUB também aumenta e, consequentemente, o preço dos imóveis novos também sobe. Isso pode acontecer por motivos como aumento do valor dos materiais de construção, inflação, mudanças na legislação.
Fonte: Sinduscon-ES e entrevistados.

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