O que é preciso saber antes de declarar a compra ou a venda de um imóvel no IR?

Tratando-se de imóveis, é obrigatória a declaração de Imposto de Renda em caso de transação comercial Crédito: Shutterstock

O período para o envio da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) 2023 à Receita Federal começa no próximo dia 15 de março. A novidade deste ano é que o contribuinte poderá utilizar a declaração pré-preenchida já na abertura do período de entrega do documento.

Ainda assim, sempre surgem dúvidas, principalmente relacionadas à compra e venda de imóveis. Por isso, o Hub Imobi conversou com especialistas tributários e do ramo imobiliário para sanar uma das questões mais comuns: como declarar imóveis comprados ou vendidos?

Quem deve declarar Imposto de renda? Todos os residentes no Brasil que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano-exercício anterior, que receberam rendimentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil e os que obtiveram ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto devem realizar a declaração anual. E quem é isento? deve declarar IR? De acordo com o advogado especialista em direito tributário, Sandro Câmara, para imóveis, a declaração é obrigatória, mesmo para os contribuintes que se enquadram na condição de isenção de Imposto de Renda. São eles: proprietários de casa, de apartamento, de sala comercial ou de terreno no valor acima do limite de R$ 300 mil.

“Não há diferença para imóveis residenciais e comerciais. Para os que foram adquiridos na planta ou aqueles financiados, o contribuinte não deve informar o valor total do imóvel, apenas o montante efetivamente pago durante o ano anterior”, explica.

Os contribuintes que pretendem realizar a própria declaração devem ter muita atenção no preenchimento dos campos do formulário, sendo recomendável, no caso de dúvida, procurar um profissional, como contador ou advogado especializado, para auxiliá-lo.

O diretor do Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis do Espírito Santo (Secovi-ES) e executivo da Gava Crédito Imobiliário, Ricardo Gava, pontua que, antes de declarar um imóvel, é preciso, primeiramente, saber que a declaração de Imposto de Renda diz respeito ao ano anterior.

“Você deve reunir toda a documentação da transação, como contratos, recibos, comprovantes e escrituras e, em seguida, na parte de bens imóveis, informar sua localização completa e discriminar valores da operação”, aponta Gava.

Comprou um imóvel?

Se você fez uma compra de imóvel, seja residencial, comercial, lote ou propriedade rural, em 2022, é preciso declarar essa aquisição.

Como os impostos referentes a essa transação já foram pagos, não há cobrança no Imposto de Renda, mas o contribuinte deve buscar a guia própria para essa declaração, onde irá incluir informações obrigatórias, como valor de compra e venda que está no contrato de compra, endereço do imóvel, matrícula e os dados do vendedor.

As prestações da compra de um imóvel precisam ser informadas no formulário da declaração Crédito: Shutterstock

Além de legalizar a sua situação, é importante salientar que o imposto de renda serve também para outras finalidades: “Este é o principal documento utilizado por empresários, profissionais liberais e autônomos para comprovação de renda”, alerta Gava.

Ele destaca também que, para esse documento ser aceito, o cliente precisa se enquadrar dentro das obrigatoriedades estabelecidas pela Receita Federal. "É preciso, obviamente, obedecer o pleito de até 30% da renda bruta total apurada para o valor de parcela que deseja contratar”, afirma.

Conforme explica o vice-presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo (Sescon-ES), Roberto Schulze, é fundamental conter uma descrição do local, podendo informar, inclusive, a quantidade de quartos e vagas de garagem, por exemplo, acompanhado do endereço.

É fundamental guardar todas as notas fiscais para comprovar valorização do imóvel na declaração de imposto de renda Crédito: Shutterstock

"Também deve constar a pessoa ou a empresa que vendeu o imóvel e o respectivo CPF ou CNPJ, e declarar se o bem foi financiado ou de que outra forma o pagou, além do valor da entrada e da quantidade de parcelas pagas até 31 de dezembro de 2022. Lembrando sempre de tomar cuidado para informar somente o valor que de fato desembolsou", observa.

O que declarar no caso de compra de imóvel:

01 Guia de declaração Mesmo que você já tenha pago os impostos referentes à compra de um imóvel, é preciso declarar. Não haverá cobrança no IR, mas a guia própria para essa declaração deve ser preenchida, onde devem ser incluídas as informações obrigatórias, como valor de compra e venda que estão no contrato, endereço, matrícula e os dados do vendedor. 02 Declarar financiamento Se a compra foi feita por meio de financiamento imobiliário, o contribuinte deve informar na aba de bens e direitos. No campo discriminação, informar também os códigos correspondentes para apartamento, casa e terreno, o valor financiado e o que foi pago com recursos próprios. 03 Informações obrigatórias Independentemente de qualquer forma de pagamento, é preciso fornecer as informações relativas à transação: quem comprou à vista deve informar o valor pago. Se você pagou uma entrada, deve informar esse valor mais o fundo de garantia incluído e o que foi financiado. Nesse último caso, não é necessário colocar o valor total do imóvel, visto que o correto é a cada ano, colocar o quanto já foi pago na atualização do Imposto de Renda. 04 Soma das parcelas pagas Ao declarar um imóvel financiado, o contribuinte deve levar em conta o somatório das parcelas do financiamento pagas durante o ano, a instituição financeira, o número de prestações pagas e o número do contrato. Os bancos disponibilizam informe de pagamento para cada contrato ativo, normalmente, no início do ano. 05 Descreva o imóvel É fundamental conter uma descrição do local, podendo informar, inclusive, a quantidade de quartos e vagas de garagem, por exemplo, acompanhado do endereço. 06 Dados da empresa ou vendedor Outras informações que devem constar na declaração têm relação a quem vendeu o imóvel para o contribuinte. O CPF ou CNPJ da empresa ou vendedor deve ser informado, além de indicar se o imóvel foi financiado ou pago de outra forma.

Vendeu um imóvel?

venda do imóvel e que foi o recolhido de imposto. A primeira coisa que o contribuinte que vendeu um apartamento deve fazer é o download e preenchimento, até setembro do ano da compra do imóvel, do Programa Ganhos de Capital (GCAP) . É por meio desse documento que será recolhido o imposto relativo ao lucro imobiliário. Na declaração de Imposto de Renda 2023, portanto, será informada a

A única exceção para declaração de ganho de capital fica para imóveis residenciais, que devem ter valores até R$ 440 mil, mas a regra não vale para imóvel comercial, rural ou lote.

Além disso, esse imóvel deve ser o único do contribuinte. Isso quer dizer que, se você tiver outros imóveis residenciais, terá de pagar o imposto, mesmo que o valor seja até R$ 400 mil, preço limite da isenção de taxas.

O vice-presidente do Sescon-ES chama atenção para que, sempre que tiver ganho de capital em imóveis, um profissional especializado seja procurado na hora de declarar esses impostos: “Ou você pode declarar o que não é preciso ou cometer erros que podem ter consequências futuras. Lembre-se: se for vender um imóvel, tome cuidado em dobro na hora da declaração do Imposto de Renda”.

Passo a passo para quem vendeu o imóvel:

01 Ganho de capital Quem vendeu um imóvel deve fazer o download e preenchimento, até setembro do ano da transação, do Programa Ganhos de Capital (GCAP). Na declaração de IR será informada a venda do imóvel e o recolhimento desse imposto. 02 Exceção A exceção para declaração de ganho de capital fica apenas reservada a imóveis residenciais, com valor até R$ 440 mil. Imóveis comerciais, rurais ou lotes devem ser declarados, independentemente do valor de venda. 03 Único imóvel A declaração de ganho de capital só pode ser feita se o imóvel for o único do contribuinte. Ele não poder ter outro imóvel em seu nome. Se tiver, é necessário recolher o imposto da venda.