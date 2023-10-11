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Com essas 3 dicas é possível automatizar a sua casa de forma simples

Especialista explica como a tecnologia pode aprimorar a eficiência e o conforto do seu lar; dicas ensinam como saber saber por onde começar a automatização, que não precisa ser um processo complexo
Portal Edicase

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Publicado em 

11 out 2023 às 12:32

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 12:32

Imagem Edicase Brasil
A automatização da casa torna a rotina mais prática Crédito: RossHelen | Shutterstock
O wi-fi é uma tecnologia que permite às pessoas estudarem, trabalharem e se divertirem em suas residências. No entanto, suas vantagens não se limitam a isso, já que a internet sem fio também abre portas para uma série de melhorias na casa, especialmente no que diz respeito à automação, proporcionando maior praticidade e qualidade de vida.

Com isso, a residência se transforma em uma casa inteligente, um ambiente que pode ser gerenciado remotamente por meio de um smartphone ou, até mesmo, por comandos de voz. Então, para te ajudar a saber por onde começar a automatização, o profissional de automação residencial Marcos Eduardo, que atende pelo GetNinjas, plataforma para contratação de serviços, separou três dicas. Confira!

1. Automatize os eletrodomésticos

Uma excelente maneira de facilitar o seu dia a dia é a automação dos seus eletrodomésticos. Ao criar cenas personalizadas, você pode facilmente ligá-los com um simples comando em seu assistente de voz preferido ou programar horários de ativação. Isso não apenas simplifica suas tarefas diárias, mas também oferece um maior controle sobre a sua casa, tornando-a mais eficiente e conveniente.

2. Use os interruptores touch

A escolha de interruptores sensíveis ao toque não apenas confere elegância à sua instalação, mas também oferece uma comodidade excepcional, permitindo uma interação intuitiva com dispositivos conectados, como smartphones e assistentes de voz, a exemplo da Alexa e do Google Assistant.
Imagem Edicase Brasil
Os módulos de automação permitem que a residência se torne mais inteligente e controlada por aplicativos Crédito: aslysun | Shutterstock

3. Módulos de automação

Módulos de automação são uma ótima opção quando se deseja modernizar a instalação, mas também manter a estética do ambiente . Os módulos recebem os comandos dos interruptores já existentes e farão as comutações, bem como poderão receber acionamentos por meio de aplicativos ou de assistentes.

Cuidados importantes

Como todos os dispositivos inteligentes que integram a sua casa precisam de energia, é necessário realizar uma revisão completa da instalação elétrica. Se assegure de que não há instalações defeituosas, sobrecarregadas ou outros detalhes que possam causar dano aos seus dispositivos.
Por Bruna Zanin

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