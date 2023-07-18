5 dicas para evitar que o chuveiro queime durante o inverno

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Tenha cuidado ao trocar o chuveiro

Durante o inverno, muita gente costuma buscar chuveiros mais potentes que vertam mais água. Mas antes de fazer isso, é preciso checar se a fiação e o disjuntor da casa estão preparados para atender à potência do novo chuveiro. “Do contrário, além do aparelho não funcionar, toda a parte elétrica da residência pode ser danificada”, explica Endrigo Rafael Ferreira.

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Faça a manutenção da instalação

Seja no inverno, seja no verão, seja em qualquer outra estação do ano, faça a manutenção periódica da fiação elétrica da sua casa com um profissional especializado. Evite surpresas desagradáveis.

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Verifique a resistência

O problema com chuveiro mais comum nesta época do ano é a queima de resistência. Para evitar que isso aconteça, abra o registro normalmente para que a resistência fique totalmente imersa na água e funcione corretamente.

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Evite reutilizar a resistência queimada

Muita gente costuma reaproveitar a resistência depois de queimada, o que não é recomendável, pois aumenta as chances de o chuveiro queimar novamente e, o mais importante, pode provocar curtos.

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Tome banhos quentes rápido