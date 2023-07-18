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Sem banho frio

5 dicas para evitar que o chuveiro queime durante o inverno

Especialista explica como manter a resistência do chuveiro funcionando corretamente durante esta época do ano

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 11:14

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 jul 2023 às 11:14
Imagem Edicase Brasil
Abrir o registro normalmente evita que o chuveiro queime Crédito: Africa Studio | Shutterstock
Durante o inverno, é comum as pessoas tomarem banhos quentes para relaxar o corpo e espantar o frio. No entanto, muitas delas costumam não abrir totalmente o registro na intenção de deixar o banho mais quente, e é aí que está o problema: a resistência pode queimar.
Para evitar que isso aconteça, o eletricista Endrigo Rafael Ferreira, cadastrado no GetNinjas (aplicativo para contratação de serviços), elenca cinco dicas para evitar que o chuveiro queime durante o inverno. Veja!

01

Tenha cuidado ao trocar o chuveiro

Durante o inverno, muita gente costuma buscar chuveiros mais potentes que vertam mais água. Mas antes de fazer isso, é preciso checar se a fiação e o disjuntor da casa estão preparados para atender à potência do novo chuveiro. “Do contrário, além do aparelho não funcionar, toda a parte elétrica da residência pode ser danificada”, explica Endrigo Rafael Ferreira.

02

Faça a manutenção da instalação

Seja no inverno, seja no verão, seja em qualquer outra estação do ano, faça a manutenção periódica da fiação elétrica da sua casa com um profissional especializado. Evite surpresas desagradáveis.

03

Verifique a resistência

O problema com chuveiro mais comum nesta época do ano é a queima de resistência. Para evitar que isso aconteça, abra o registro normalmente para que a resistência fique totalmente imersa na água e funcione corretamente.

04

Evite reutilizar a resistência queimada

Muita gente costuma reaproveitar a resistência depois de queimada, o que não é recomendável, pois aumenta as chances de o chuveiro queimar novamente e, o mais importante, pode provocar curtos.

05

Tome banhos quentes rápido

Isso evita que o chuveiro fique sobrecarregado no momento do funcionamento. Opte por tomar banhos antes do cair da noite, quando o frio ainda não está tão puxado.
Por Bruna Zanin.

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