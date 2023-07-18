5 dicas para evitar que o chuveiro queime durante o inverno

Durante o inverno, é comum as pessoas tomarem banhos quentes para relaxar o corpo e espantar o frio. No entanto, muitas delas costumam não abrir totalmente o registro na intenção de deixar o banho mais quente, e é aí que está o problema: a resistência pode queimar.
Para evitar que isso aconteça, o eletricista Endrigo Rafael Ferreira, cadastrado no GetNinjas (aplicativo para contratação de serviços), elenca cinco dicas para evitar que o chuveiro queime durante o inverno. Veja!
01
Tenha cuidado ao trocar o chuveiro
Durante o inverno, muita gente costuma buscar chuveiros mais potentes que vertam mais água. Mas antes de fazer isso, é preciso checar se a fiação e o disjuntor da casa estão preparados para atender à potência do novo chuveiro. “Do contrário, além do aparelho não funcionar, toda a parte elétrica da residência pode ser danificada”, explica Endrigo Rafael Ferreira.
02
Faça a manutenção da instalação
Seja no inverno, seja no verão, seja em qualquer outra estação do ano, faça a manutenção periódica da fiação elétrica da sua casa com um profissional especializado. Evite surpresas desagradáveis.
03
Verifique a resistência
O problema com chuveiro mais comum nesta época do ano é a queima de resistência. Para evitar que isso aconteça, abra o registro normalmente para que a resistência fique totalmente imersa na água e funcione corretamente.
04
Evite reutilizar a resistência queimada
Muita gente costuma reaproveitar a resistência depois de queimada, o que não é recomendável, pois aumenta as chances de o chuveiro queimar novamente e, o mais importante, pode provocar curtos.
05
Tome banhos quentes rápido
Isso evita que o chuveiro fique sobrecarregado no momento do funcionamento. Opte por tomar banhos antes do cair da noite, quando o frio ainda não está tão puxado.
Por Bruna Zanin.