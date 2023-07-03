4 dicas para deixar a casa quente e aconchegante no inverno

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Tapetes para aquecer o piso

A melhor forma de aquecer um ambiente é de baixo para cima. Por isso, o uso dos tapetes neste período é essencial para trazer calor para o ambiente. “Além de esquentar bem, os tapetes transmitem uma sensação de aconchego e conforto; por isso, vale a pena investir nessa peça para aquecer e deixar a casa mais elegante. Gosto das opções de tapetes que utilizam fibra natural, porque além de serem ecológicos, valorizam ambientes neutros, rústicos e ainda aquecem bem”, explica Alien Zanoni.

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Objetos em madeira

Os elementos de madeira têm a capacidade natural de neutralizar a temperatura do ambiente. “Além de transmitir uma sensação de aconchego e acolhimento, os objetos feitos em madeira também podem ajudar nesta missão de aquecer a sua casa durante o inverno. Isso porque eles possuem um isolante térmico natural, deixando a casa com a temperatura neutra. Dessa forma, ela não fica gelada no inverno nem muito quente no verão”, justifica a arquiteta.

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Luminárias quentes

O uso de lâmpadas amarelas e quentes com certeza fará toda a diferença na sua preparação para o inverno. “Os lustres e luminárias trazem uma sensação de calor que contribui bastante para deixar o ambiente confortável e bem quentinho. Outra solução seria investir em velas e abajures. Todos esses objetos vão deixar a sua casa ainda mais bonita, agradável e a melhor parte: bem aquecida”, afirma.

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Mantas e almofadas