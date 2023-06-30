Coloridas e divertidas, nova tendência de cozinhas explora diferentes tonalidades no ambiente

Na decoração da casa, o que vale mesmo é construir espaços que te deixem à vontade e que tenham a sua cara Crédito: Projeto de Bruno Moitinho / Sem Nome Studio

Há quem goste dos tons mais claros, há quem prefira cômodos mais alegres, mas uma coisa é certa: quando o assunto é decoração da casa, não tem muita regra, o importante é manter o espaço confortável, organizado e traduzindo a personalidade de quem vive ali. Esse é um dos motivos pelos quais as cores têm invadido o ambientes, desde a sala de estar até as cozinhas.

O arquiteto Bruno Moitinho acredita que, para decorar uma casa, não existem muitas regras quanto à obrigatoriedade de tons e texturas. O primordial é sempre trabalhar a funcionalidade dos espaços e deixar que as cores das paredes e dos móveis, por exemplo, sejam reflexos pessoais do estilo do morador.

“Claro que existem cores que podem potencializar as energias e até deixar a gente mais para baixo. Mas eu sinto que precisamos buscar trabalhar com tonalidades que a gente se sinta bem. Se eu gosto de roxo na minha cozinha, não tem problema nenhum em usar essa cor”, explica.

Investir em pinturas com formas orgânicas pode ajudar na decoração do espaço e até substituir obras de arte Crédito: Projeto de Bruno Moitinho / Sem Nome Studio

Inclusive, investir em pinturas pode ser uma saída econômica para remodelar os ambientes e dar uma nova cara à casa sem precisar de quebra-quebra. Afinal, segundo o especialista, por meio das tintas, é possível criar formas nas paredes, dar movimento aos espaços e até utilizar da adesivação para modernizar móveis, armários e geladeiras, por exemplo.

Atenção! Beleza é fundamental, mas funcionalidade também é importante. Por isso, apesar de pensar nas cores e formas das cozinhas, alguns itens são necessários para que o ambiente possa cumprir o papel na casa.

Não tem como abrir mão, por exemplo, de uma boa iluminação e de uma disposição dos itens que garanta a circulação de pessoas em espaços, que têm sido afetados, cada vez mais, com as metragens reduzidas dos apartamentos mais recentes.

"Os clientes, cada vez mais, buscam por praticidade e tecnologia. Com isso, estão em altas cozinhas planejadas com acessórios que facilitem o dia a dia e que sejam de fácil manutenção e limpeza", pontua a arquiteta Carol Zamboni.

Para aqueles que querem evitar um ambiente muito poluído ou bagunçado, a arquiteta recomenda equilibrar as cores com outros tons mais neutros ou amadeirados.

Coloridas e divertidas, nova tendência de cozinhas exploram diferentes tonalidades no ambiente Crédito: Projeto: Arquiteta Carol Zamboni / Fotografia: Giovanna Gonçalves

01 Seja criativo Dizem que menos é mais. Entretanto, na decoração da casa, o que vale mesmo é construir espaços que te deixem à vontade e que tenham a sua cara. Então, ao decorar e escolher as cores para o ambiente, vale ser criativo e optar por tons não convencionais. 02 Pinturas como quadros Para quem vive de aluguel e não quer furar as paredes ou evitar uma reforma mais pesada, investir em pinturas com formas orgânicas pode ajudar na decoração do espaço e até substituir obras de arte, por exemplo. 03 Funcionalidade é fundamental Claro que beleza é fundamental, mas funcionalidade também. Então, fique atento na hora de decorar a disposição do espaço. Uma cozinha precisa que exista circulação entre as pessoas que vão preparar os pratos. 04 De olho na luz O arquiteto Bruno Moitinho afirma que de todos os ambientes da casa, a cozinha é um dos mais difíceis de se trabalhar, porque ela precisa ser funcional (vide a dica acima). Um item indispensável é uma boa iluminação para que as ferramentas e materiais sejam manuseados de forma adequada.