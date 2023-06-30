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Coloridas e divertidas, nova tendência de cozinhas explora diferentes tonalidades no ambiente

Se engana quem pensa que, atualmente, existe alguma regra para as cores no ambiente. O ideal é deixar o cômodo com a cara do morador e combinar criatividade com funcionalidade
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

30 jun 2023 às 17:39

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 17:39

Coloridas e divertidas, nova tendência de cozinhas exploram diferentes tonalidades no ambiente
Na decoração da casa, o que vale mesmo é construir espaços que te deixem à vontade e que tenham a sua cara Crédito: Projeto de Bruno Moitinho / Sem Nome Studio
Há quem goste dos tons mais claros, há quem prefira cômodos mais alegres, mas uma coisa é certa: quando o assunto é decoração da casa, não tem muita regra, o importante é manter o espaço confortável, organizado e traduzindo a personalidade de quem vive ali. Esse é um dos motivos pelos quais as cores têm invadido o ambientes, desde a sala de estar até as cozinhas.
O arquiteto Bruno Moitinho acredita que, para decorar uma casa, não existem muitas regras quanto à obrigatoriedade de tons e texturas. O primordial é sempre trabalhar a funcionalidade dos espaços e deixar que as cores das paredes e dos móveis, por exemplo, sejam reflexos pessoais do estilo do morador.

“Claro que existem cores que podem potencializar as energias e até deixar a gente mais para baixo. Mas eu sinto que precisamos buscar trabalhar com tonalidades que a gente se sinta bem. Se eu gosto de roxo na minha cozinha, não tem problema nenhum em usar essa cor”, explica.
Coloridas e divertidas, nova tendência de cozinhas exploram diferentes tonalidades no ambiente
Investir em pinturas com formas orgânicas pode ajudar na decoração do espaço e até substituir obras de arte Crédito: Projeto de Bruno Moitinho / Sem Nome Studio
Inclusive, investir em pinturas pode ser uma saída econômica para remodelar os ambientes e dar uma nova cara à casa sem precisar de quebra-quebra. Afinal, segundo o especialista, por meio das tintas, é possível criar formas nas paredes, dar movimento aos espaços e até utilizar da adesivação para modernizar móveis, armários e geladeiras, por exemplo.
Atenção! Beleza é fundamental, mas funcionalidade também é importante. Por isso, apesar de pensar nas cores e formas das cozinhas, alguns itens são necessários para que o ambiente possa cumprir o papel na casa.
Não tem como abrir mão, por exemplo, de uma boa iluminação e de uma disposição dos itens que garanta a circulação de pessoas em espaços, que têm sido afetados, cada vez mais, com as metragens reduzidas dos apartamentos mais recentes.
"Os clientes, cada vez mais, buscam por praticidade e tecnologia. Com isso, estão em altas cozinhas planejadas com acessórios que facilitem o dia a dia e que sejam de fácil manutenção e limpeza", pontua a arquiteta Carol Zamboni.
Para aqueles que querem evitar um ambiente muito poluído ou bagunçado, a arquiteta recomenda equilibrar as cores com outros tons mais neutros ou amadeirados.
Coloridas e divertidas, nova tendência de cozinhas exploram diferentes tonalidades no ambiente
Coloridas e divertidas, nova tendência de cozinhas exploram diferentes tonalidades no ambiente Crédito: Projeto: Arquiteta Carol Zamboni / Fotografia: Giovanna Gonçalves

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Seja criativo

Dizem que menos é mais. Entretanto, na decoração da casa, o que vale mesmo é construir espaços que te deixem à vontade e que tenham a sua cara. Então, ao decorar e escolher as cores para o ambiente, vale ser criativo e optar por tons não convencionais.

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Pinturas como quadros

Para quem vive de aluguel e não quer furar as paredes ou evitar uma reforma mais pesada, investir em pinturas com formas orgânicas pode ajudar na decoração do espaço e até substituir obras de arte, por exemplo.

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Funcionalidade é fundamental

Claro que beleza é fundamental, mas funcionalidade também. Então, fique atento na hora de decorar a disposição do espaço. Uma cozinha precisa que exista circulação entre as pessoas que vão preparar os pratos.

04

De olho na luz

O arquiteto Bruno Moitinho afirma que de todos os ambientes da casa, a cozinha é um dos mais difíceis de se trabalhar, porque ela precisa ser funcional (vide a dica acima). Um item indispensável é uma boa iluminação para que as ferramentas e materiais sejam manuseados de forma adequada.

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